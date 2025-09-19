【劇場版「チェンソーマン レゼ篇」】 9月19日 全国公開

映画「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」が本日9月19日より上映される。

「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」は、累計発行部数3,000万部突破を記録する藤本タツキ氏のマンガ「チェンソーマン」を原作とした作品。「チェンソーマン」は2022年にはTVアニメ化され、全12エピソードが放送された。今回、連載当時から多くの支持を得たエピソード「レゼ篇」が映画化。シリーズ初の映画化となる。

【劇場版『チェンソーマン レゼ篇』特報映像(30秒)【9月19日(金)公開】】【STORY】

悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。

憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。

近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、2人は急速に親密に。

この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく……

【STAFF】

原作：藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）

監督：ヨシ原達矢（ヨシは土の下に口）

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：杉山和隆

副監督：中園真登

サブキャラクターデザイン：山粼爽太／駿

メインアニメーター：庄一

アクションディレクター：重次創太

悪魔デザイン：松浦力／押山清高

衣装デザイン：山本彩

美術監督：竹田悠介

色彩設計：中野尚美

カラースクリプト：りく

3DCGディレクター：渡辺大貴／玉井真広

撮影監督：伊藤哲平

編集：吉武将人

音響監督：名倉靖

音楽：牛尾憲輔

配給：東宝

制作：MAPPA

主題歌：米津玄師「IRIS OUT」

エンディング・テーマ：米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」

（Sony Music Labels）

（敬称略）

【CAST】

デンジ：戸谷菊之介

ポチタ：井澤詩織

マキマ：楠木ともり

早川アキ：坂田将吾

パワー：ファイルーズあい

東山コベニ：高橋花林

ビーム：花江夏樹

暴力の魔人：内田夕夜

天使の悪魔：内田真礼

岸辺：津田健次郎

副隊長：高橋英則

野茂：赤羽根健治

謎の男：乃村健次

台風の悪魔：喜多村英梨

レゼ：上田麗奈

（敬称略）

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社