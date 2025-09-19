【ドラゴンクエストVII Reimagined】 2026年2月5日 発売予定（Steam版のみ2月6日） 価格： 通常版 8,778円 豪華版 15,800円 超豪華版 29,800円 デジタルデラックス版 10,978円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人

スクウェア・エニックスは、2026年2月5日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Microsoft Store on Windows/Steam用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」のゲーム情報などを公開した。価格は通常版が8,778円、豪華版（パッケージ版のみ）が15,800円、超豪華版（パッケージ版のみ）が29,800円、デジタルデラックス版（DL版のみ）が10,978円。なお、Steam版は2月6日に発売される。

本作は、2000年にプレイステーション用ソフトとして発売された「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」を、手作り感あふれる3DCGで再構築（Reimagined）したリメイク作品。孤島に暮らす少年少女たちの小さな好奇心から始まった旅が、やがて過去と現代を行き来する冒険となり、邪悪な存在と世界の真の姿を明らかにしていく。

ゲーム本編にあわせて、本作をより深く楽しむことができる3種の追加ダウンロードコンテンツや、グッズ付きの特別なエディションなども用意されている。

「ドラゴンクエストVII Reimagined」ゲーム概要

【パッケージ画像】

本作は、世界的な漫画家・鳥山明氏が手掛けたキャラクターデザインを人形のような温かみのあるアートスタイルの3DCG （「ドールルック」）で再現。キャラクターはもちろん、フィールドやダンジョンも手作り感あふれるジオラマ風CGで「ドラゴンクエスト」シリーズの世界をイキイキと表現している。

「ドールルック」で生まれ変わった「ドラゴンクエストVII Reimagined」

PS版

3DS版

「ドラゴンクエストVII Reimagined」は、町やフィールドも一新。ジオラマ風CGで温かみを残しつつ細かな描写を実現させている

PS版

3DS版

「ドラゴンクエストVII Reimagined」では、ドールルックで再現された臨場感あふれるイベントシーンにも注目！

孤島に住む少年少女たちの小さな好奇心が世界を救う壮大な冒険に

【モンスター】【ストーリー】

エスタード島という孤島で暮らす主人公は、ある日、親友の王子といっしょにふしぎな石版のかけらを発見。集めたかけらを島の神殿の台座にはめ込むと、神秘的な光に導かれて見知らぬ場所にたどり着く。

石版を見つけるたびにどんどん広がっていく少年たちの世界。しかし、小さな好奇心からはじまった彼らの冒険は、やがて不気味に侵食する邪悪な存在と隠されていた世界の真の姿を明らかにすることにーー。

各地に散らばる「石版のかけら」を集めて石版を完成させると、新たな世界への入り口が開く

少年たちの世界ともうひとつの世界。ふたつの世界を行き来して冒険は進む。石版を見つけることで世界はどんどん広がっていく

台座からたどり着いた先ではさまざまな出来事が起こる。選択によって、その後の展開が変化することも

タブ切り替えできるメニュー画面になるなどUIデザインも一新。各情報にアクセスしやすくなっている

歴戦の強敵と戦う「闘技場」や、「ラッキーパネル」など、寄り道の遊びも充実。レアアイテムを集めよう

石版案内人

キャラクター

絶海の孤島・エスタード島で育った少年少女たちは、ふたつの世界での冒険でさまざまな人物たちと出会い、ともに歩む仲間を見つけていく。

主人公（プレーヤー）

CV：大鈴 功起

エスタード島にある漁村・フィッシュベルの少年。漁師の息子として平穏な生活を送る一方で「海の向こうには何があるのか」と、いつも想像を膨らませていた。

キーファ

CV：宮野 真守

エスタード島を治めるグランエスタード王国の王子。好奇心旺盛で行動力はバツグン。主人公とともに世界の謎を解こうと島中を駆け巡る。

マリベル

CV：悠木 碧

フィッシュベルの網元の愛娘。ワガママな言動が多いが、じつは繊細な心の持ち主。幼馴染みの主人公とキーファの冒険になかば強引に同行する。

ガボ

CV：田村 睦心

オオカミと行動をともにする天真爛漫な少年。世間知らずなところもあるが、動物的なカンの良さを見せる。

アイラ

CV：今井 麻美

大地の精霊を信じ神の復活を目指すユバール族の娘。剣術に秀でているほか、踊りの才能にも恵まれている。

メルビン

CV：千葉 繁

かつて神とともに魔王と戦ったという「神の兵」のひとり。さまざまな剣技を身につけており、英雄と呼ばれた実力は健在。

バトル

本作ではバトルシステムも大きく変化。パーティメンバーの呪文や特技はもちろん、モンスターの見た目も動きも進化しているので、大迫力の戦いを楽しむことができる。

フィールドで見かけた敵にアタック！ 自分よりも弱い敵なら、フィールド上で倒せるので、テンポよく冒険することができる

ターン制コマンドバトルだが、主人公と仲間に伝える作戦次第では、ターンでバトルを中断せず、そのまま戦い続けられる。また、バトルスピードの変更が可能なうえ、オートバトル機能も搭載

主人公たちは さまざまな職業に就き、職業ごとの特徴的な呪文や特技で戦う。物語が進めば転職もできるようになる

ふたつの職業をかけもちすることが可能に！ 職業ごとに習得呪文や特技、パラメータが違うので、組み合わせ次第で戦術が広がる

「職業とくせい」で起死回生のチャンスを生み出そう！

本作には各職業に固有の「職業とくせい」があり、バトル中にバーストチャージという状態になると、「職業とくせい」を発動させることができる。「職業とくせい」はどれも超強力なものばかりで、ピンチに発動させれば戦況をくつがえすことも可能だ。

バーストチャージ状態になったら「職業とくせい」を発動させることができる

攻撃が有利になるものから仲間をサポートするものまで「職業とくせい」は多種多様だ

新職業「魔物使い」の職業とくせい「ツワモノ呼び」では、強力なモンスターが敵を襲撃!?

DLC

【モンスター】

本編に加え、スタートダッシュが捗るアイテムセット、特別な衣装セット、強敵とのバトルコンテンツの3つの有償追加ダウンロードコンテンツ（DLC）も発売される。いずれも発売日から手に入れることが可能。

闘技場「伝説への道」

「ドラゴンクエスト」シリーズのロト三部作に登場する伝説の魔王たちと、闘技場で戦うことができるコンテンツ。みごと討伐することができれば、「ロトのつるぎ」などの超豪華報酬が手に入る。

DQXI勇者一行なりきり衣装セット

「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」の主人公や仲間たちになりきれる衣装セット。ゲーム内メニューの「パーティ」で衣装を着替えて、イメチェンすることができる。

追われる勇者の服

頼れる相棒の服

双賢の赤い服

双賢の緑の服

夢見る旅芸人の服

気高き戦姫の服

老賢王の変装服

冒険お役立ちもりもり福袋

かわいい見た目のスライム装備と、経験値やゴールドの入手量が増えるアクセサリー、役立つ消費アイテムがセットになった、スタートダッシュにピッタリのダウンロードコンテンツ。

【このDLCで手に入るアイテム】

・スライムの剣 ×1

・スライムブーメラン ×1

・スライムステッキ ×1

・メタルスライムの心 ×1

（獲得経験値アップの効果）

・ゴールドマンの心 ×1

（獲得ゴールドアップの効果）

・やくそう×9

・まほうの小ビン ×3

・ちからのたね ×1

・まもりのたね ×1

・命のきのみ ×1

※「追加DLC3点セット」、各追加ダウンロードコンテンツは「ドラゴンクエストVII Reimagined」発売後、個別に購入することも可能です。重複購入にご注意ください。

※各商品の注意事項などの詳細は公式サイトでご確認ください。

「豪華版」・「超豪華版」・「デジタルデラックス版」について

本作では、ダウンロードコンテンツ（DLC）＆リアルグッズ付きの「豪華版」と「超豪華版」、DLC＆アーリーアクセス権付きの「デジタルデラックス版」という3つの特別なエディションが用意されている。グッズやDLCのほかに、ゲーム内でガボ見た目が変更できる衣装「白オオカミのきぐるみ」も手に入る。

豪華版（パッケージ版）

ゲームソフト（パッケージ版）と、3つのDLC、ゲームソフトを収納できるスチールブックケース、本作発売記念仕様のスライムぬいぐるみがセットになっている。

【収録内容】

・ドラゴンクエストVII Reimagined ゲーム本編

・ドラゴンクエストVII Reimagined 追加DLC3点セット

追加DLC - 闘技場「伝説への道」

追加DLC - DQXI勇者一行なりきり衣装セット

追加DLC - 冒険お役立ちもりもり福袋

・ドラゴンクエストVII Reimagined スチールブックケース

・スマイルスライム ぬいぐるみ M スライム DQVIIR ver.

・白オオカミのきぐるみ （ガボの見た目装備）

スチールブックケース Nintendo Switch 2版／Nintendo Switch版

スチールブックケース PS5版

スライムぬいぐるみ 前面

スライムぬいぐるみ 背面

超豪華版（パッケージ版）

「豪華版」に、ゴージャスな限定グッズ「ボトルシップフィギュア」が付いたセット。

【収録内容】

・ドラゴンクエストVII Reimagined ゲーム本編

・ドラゴンクエストVII Reimagined 追加DLC3点セット

追加DLC - 闘技場「伝説への道」

追加DLC - DQXI勇者一行なりきり衣装セット

追加DLC - 冒険お役立ちもりもり福袋

・ドラゴンクエストVII Reimagined スチールブックケース

・スマイルスライム ぬいぐるみ M スライム DQVIIR ver.

・ドラゴンクエストVII Reimagined ボトルシップフィギュア

・白オオカミのきぐるみ （ガボの見た目装備）

ボトルシップフィギュア 前面

ボトルシップフィギュア サイド

※「ドラゴンクエストVII Reimagined 豪華版」および「ドラゴンクエストVII Reimagined 超豪華版」は、スクウェア・エニックスe-STORE、ローソン＠Loppi・HMVでの数量限定販売です。また、同梱されるゲーム本編は、Nintendo Switch 2版、Nintendo Switch版、PS5版のパッケージ版となります。

デジタルデラックス版（ダウンロード版）

ゲーム本編と「追加DLC3点セット」に加えて、発売の48時間前から本作が遊べるアーリーアクセス権が付属したダウンロード版専用セット。

【収録内容】

・ドラゴンクエストVII Reimagined ゲーム本編

・ドラゴンクエストVII Reimagined 追加DLC3点セット

追加DLC - 闘技場「伝説への道」

追加DLC - DQXI勇者一行なりきり衣装セット

追加DLC - 冒険お役立ちもりもり福袋

・48時間のアーリーアクセス権

・白オオカミのきぐるみ （ガボの見た目装備）

白オオカミのきぐるみ

※「追加DLC3点セット」、各追加ダウンロードコンテンツは「ドラゴンクエストVII Reimagined」発売後、個別に購入することも可能です。重複購入にご注意ください。

※各商品の注意事項などの詳細は公式サイトでご確認ください。

※「ドラゴンクエストVII Reimagined スチールブックケース」、「スマイルスライム ぬいぐるみ M スライム DQVIIR ver.」、「ドラゴンクエストVII Reimagined ボトルシップフィギュア」の写真は製作中のものです。

特典情報

早期購入特典に加えて、プラットフォームや店舗別の購入特典やグッズ特典も充実。さらにHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」との連動特典も用意されている。

早期購入特典

本作を2026年3月4日23時59分までに購入すると、ゲーム内で「ドラゴンクエストVIII」の主人公になりきれる主人公用衣装「トロデーンの服」と、使うと職業ランクが1つ上がる「熟練のたね」がセットでもらえる。

トロデーンの服（主人公の見た目装備）

プラットフォーム別購入特典

購入プラットフォームごとに特典が用意されている。

【ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア】

スライムトレイ・赤×1

【PlayStation Store】

スライムトレイ・青×1

【Steam】

スライムトレイ・銀×1

【Microsoft Store】

スライムトレイ・緑×1

店舗別購入特典

店舗ごとにバラエティ豊かな購入特典が用意されている。スクウェア・エニックスe-STOREの購入特典は、特製のリアルグッズ「ピンズ スライム」。

【スクウェア・エニックス e-STORE購入特典】

・ドラゴンクエストVII Reimagined ピンズ スライム

【ローソン＠Loppi・HMV購入特典】

「いのちだいじにアイテムセット」

・ホイミスライムの心×1

・命のきのみ×1

・上やくそう×3

ホイミスライムの心

【Amazon.co.jp購入特典】

「バッチリぼうけんアイテムセット」

・リリパットの心×1

・まもりのたね×1

・キメラのつばさ×3

リリパットの心

【イオン/イオンスタイル/イオンスーパーセンター（ゲーム取扱店）購入特典】

「ガンガンいこうぜアイテムセット」

・おおきづちの心

・ちからのたね

・せいすい×3

おおきづちの心

※各商品の注意事項などの詳細は公式サイトでご確認ください。

追加DLC単体料金

配信日：2026年2月5日（木）

プラットフォーム：PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Microsoft Store on Windows

闘技場「伝説への道」

価格：880円

DQXI勇者一行なりきり衣装セット

価格：770円

冒険お役立ちもりもり福袋

価格：550円

ドラゴンクエストVII Reimagined 追加DLC３点セット

闘技場「伝説への道」、DQXI勇者一行なりきり衣装セット、冒険お役立ちもりもり福袋が1つになったセット商品。

価格：2,200円

購入特典：白オオカミのきぐるみ（ガボの見た目装備）

※パッケージ版の販売はございません。

※追加ダウンロードコンテンツで遊ぶには「ドラゴンクエストVII Reimagined」ゲーム本編が必要です。

※「追加DLC3点セット」、各追加ダウンロードコンテンツは「ドラゴンクエストVII Reimagined」発売後、個別に購入することも可能です。重複購入にご注意ください。

※各商品の注意事項などの詳細は公式サイトでご確認ください。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/HEART BEAT/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ARTEPIAZZA/SQUARE ENIX

※画面写真はすべて開発中のPC版のものです。