【モデルプレス＝2025/09/19】11月18日に有明アリーナで開催されるTBS『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦』より、出場選手第2弾が発表された。

◆「スポ男」出場選手第2弾発表


今回は、東京五輪・フェンシング男子サーブル団体で金メダルを獲得したキム・ジュノ、さらに、元サッカー日本代表としてブラジルワールドカップにも出場した柿谷曜一朗。そして、水球元日本代表の荒井陸。元日本ハムファイターズの杉谷拳士らが初参戦。そして、SKY-HIが手掛けるボーイズグループMAZZELから甲子園強豪校出身のEIKIが1年ぶりに参戦。芸能界スポーツマンNo.1をかけた熱き戦いを盛り上げる。

◆「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」


『究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦』は、芸能界を代表するスポーツ男子たちが、“最強”の称号をかけ、過酷な対決に挑む番組。2024年から有観客での開催がスタートし、鍛え抜かれたスポーツ男子たちの魂と肉体の本気のぶつかり合いに、数多くのファンで埋め尽くされた会場は興奮に包まれ、放送でも多くの反響を呼んだ。好評につき、今回も有観客での開催が決定。本イベントならではの会場限定のファンサービスも。さらなる追加出場選手、応援ゲストも続々参加予定である。（modelpress編集部）

◆イベント概要


［日時］11月18日（火）開場：午後3：00／開演：午後4：00※よる9：00終演（予定）
［会場］有明アリーナ（〒135−0063東京都江東区有明1丁目11−1）

◆出演者


荒井陸
EIKI（MAZZEL）
柿谷曜一朗
雅久 (GAKU)（aoen）
キム・ジュノ
佐野岳
杉谷拳士
高柳光希（TBSアナウンサー）
平野泰新（MAG!C☆PRINCE）
山本良幸

and more…
※50音順

