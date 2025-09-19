◆米大リーグ パイレーツ４―８カブス（１７日・米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

鈴木誠也外野手（３１）と今永昇太投手（３２）が所属するカブスが１７日（日本時間１８日）、敵地・パイレーツ戦に勝利し、大谷翔平、山本由伸らを擁するドジャースより一足先にポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。球団としては２０２０年以来５年ぶりで、２人にとっては初の大舞台。このままいけば、初陣はダルビッシュ有と松井裕樹の両投手が所属するパドレスとの“日本人対決”となりそうだ。

歓喜の美酒を頭から浴びせ合った。２年目の今永と４年目の鈴木にとっては、初のＰＳ進出が決定。試合後、クラブハウスで行われたシャンパンファイトに初参戦し、喜びを分かち合った。「ＷＢＣ優勝でもやったけど、シャンパンの量がケタ違いに多い」と驚いた表情を見せた今永。鈴木も「みんなで助け合いながらやってきた。楽しい」と、勝利の余韻に浸った。

地元テレビ局のインタビューでは“今永節”がさく裂した。何本のシャンパンを使ったかを問われると、「投げる哲学者」の異名を持つ左腕は「１０本以上開けました。口から飲むよりも、肌から吸収した方がおいしいことが分かりました」とニヤリ。現地放送局アナウンサーの大爆笑を誘うと、シャンパンを浴びた後にカメラに「ヤミー（おいしい）！」と絶叫し、決め顔で締めくくった。

右打者の日本選手で最多となる２７本塁打、９１打点をマークしている鈴木は、体調不良で欠場が続いていたが、この日は６試合ぶりの先発復帰となった。３打数無安打で途中交代に終わったが「最後まで出られるような状態に持っていきたい」と前を向いた。

大舞台では、いきなり日本人対決が実現しそうだ。このままいけば、カブスはワイルドカードシリーズでパドレスを本拠地で迎え撃つことになる。ダルビッシュと松井を擁する難敵とは、今季３勝３敗だ。「ワールドシリーズ優勝まで（祝勝会を）数多くできればいい」と今永。日本が誇る両雄が、球団９年ぶり４度目となる悲願の頂点へ導く。