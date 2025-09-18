LE SSERAFIM¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¤¬Àä»¿¡ª¡ÖK-POP¥·ー¥ó¤ÇºÇ¤âºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¡×
¸½ºßËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò´º¹ÔÃæ¤ÎLE SSERAFIM¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¤·¤¿¡£
¢£ËÌÊÆ¥Ä¥¢ーÁ´7ÅÔ»ÔÁ´ÀÊ´°Çä¡ª¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ
9·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢LE SSERAFIM¤¬ÊÆ¹ñ¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥á¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¢¥êー¥Ê (Climate PledgeArena¡Ë¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¥Ë¥åー¥¢ー¥¯¡¢¥·¥«¥´¡¢¥°¥é¥ó¥É¥×¥ìー¥êー¡¢¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËÂ³¤¡¢Á´ÀÊ´°Çä¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤Î¸ø±é¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê±é½Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¹ç¾§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Î5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤¿¤Á¤â°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¸ø±é¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LE SSERAFIM¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬´Ú¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¹ç¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤ó¤ÊLE SSERAFIM¤Î¸ø±é¤òÀä»¿¡£ÊÆ¡¦¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÆü´©»æ¡ØamNY¡Ù¤ÈÊÆ¹ñ½µ´©»ï¡ØDallasObserver¡Ù¤Ï¡¢¡ÖLE SSERAFIM¤Ï¸ø±é²ñ¾ì¤òÇ®¤¯¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡ØHOT¡Ù¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤òÎ©¤Á¾å¤¬¤é¤»¤ÆÍÙ¤é¤»¤ë¤Û¤É¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡×¡Ö¸ø±é²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬¹¤¬¤ê¡¢10Âå～20Âå¤ä¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤Âå¤ÎK-POP¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸½ÃÏ¤ÎÇ®µ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ÃÏ°èÊüÁ÷¡ØKRON4¡Ù¤Ï¡¢¡Ö½é¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¸ø±é¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤·¤¿¡£¥¢¥é¥¹¥«¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈLE SSERAFIM¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ËÃíÌÜ¡£
Æü´©»æ¡ØSan Francisco Chronicle¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¸ø±é¤ÇÎ©¾Ú¤·¤¿LE SSERAFIM¤ÎK-POP¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¤Î±Æ¶ÁÎÏ (LE SSERAFIM¡Çs San Francisco¡¡concert confirms their place among K-pop¡Çs top tier)¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤Ç¡¢¡ÖLE SSERAFIM¤Ï¡¢K-POP¥·ー¥ó¤ÇºÇ¤âºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
LE SSERAFIM¤Ï¡¢9·î21Æü¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢24Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Ç¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¢¤È¡¢11·î18¡¦19Æü¤Ë¤Ï¡¢½é¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
