米津玄師, 宇多田ヒカルによるEDテーマ「JANE DOE」を使用！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師, 宇多田ヒカルによるエンディングテーマ「JANE DOE」を使用した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PVが公開された。

■0時最速上映でいち早く聴いた来場者から絶賛の声続出

東京・大阪・名古屋・福岡・北海道で9月19日に開催された0時最速上映でいち早く劇場で聴いた来場者から絶賛の声がSNSに溢れるなど早くも大きな反響を呼んでいるエンディングテーマ「JANE DOE」。

このたび公開されたPVでは、突然の雨に降られるなか、偶然出会ったデンジとレゼが無邪気に輝く姿が描かれている他、カフェでの穏やかな談笑、夜の学校に忍び込みプールで一瞬の青春を味わう様子など、まるで夢のような日々を過ごすふたりの姿が印象的な内容になっている。

米津玄師, 宇多田ヒカルの「JANE DOE」は、9月22日に配信リリースされる。

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社 ※メイン写真

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

※店着日2025.09.22

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■関連リンク

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecord

■【画像】エンディングテーマを手掛けた米津玄師, 宇多田ヒカル

■【画像】劇場版『チェンソーマン レゼ篇』ポスタービジュアル