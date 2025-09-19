元Juice＝Juiceで、昨年ソロアーティストとしてデビューしたタレントの稲場愛香（27）の2年ぶりで5作目となる写真集（タイトル未定、ワニブックス）が11月15日に発売される。

香りをテーマにした一冊で、台湾を舞台に「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」などの香りをイメージし、さまざまなシチュエーションや衣装で表現。初めてのランジェリーにも挑戦し、大人の色気も詰め込んだ。

稲場のコメント全文。

2年ぶりの写真集。年齢的にもかなり大人になってきたので、今だから見せられる、今もまだ見せられる、どちらの私も表現したいと挑みました！

しかも念願の海外ロケ。台湾についてそこまで詳しくはなかったのですが、実際行ってみるとすてきな景色がたくさんで、大好きなジブリ作品の「千と千尋の神隠し」のモデルにもなったと言われている九フンなど、いつか旅行してみたいと思っていた場所でも撮影することができました。

また今回は現地の方と触れ合ったり、文化を積極的に知ろうと心がけ、多くの刺激を受けたので、写真を通して私の成長が伝わるとうれしいです。

そして裏テーマは「背中！」とスタッフさんと話していたほど、背中！背中！背中！という感じで、ひたすら大胆に背中をみせた衣装やポーズに注目してもらいたいです！（ダンスで培った背筋がとても役に立ちました笑い）もちろんテーマである“香り”が、場面ごとの写真から感じていただきたいと思います。

なかまなかんの皆さん！いつも応援ありがとうございます。皆さんのおかげで今回こうして4度目の写真集を出すことができます。また写真集を出して欲しいよ！！という声もたくさんいただいていたので、その期待に応えられるような作品になっていることを願っています。

忙しい日々の中で、ちょっと疲れてしまった時、癒やされたい時、是非何度も見返してもらって明日からも“がんばりまなかんしよう！”と思ってもらえたらうれしいです。