¥Á¥ç¥³¥×¥é¡¡´Ý´¢¤ê¼Õºá¡¡¡ÖÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À±ê¾å¡¡Ä¹ÅÄ¡Ö2¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡¡½é¿´¤ËÊÖ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤Î¾¾Èø½Ù¡Ê43¡Ë¤¬18Æü¡¢YouTubeÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢²áµî¤ÎÆ°²è¤Ç¡ÖÁÇ¿Í¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£¡Ö¸í²ò¤òÀ¸¤ß¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÁêÊý¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45¡Ë¤È¤È¤â¤Ë´Ý´¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¸ø³«¤ÎÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢SNS¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ë»ö·ï¤ËÁø¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡×¤Î°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê40¡Ë¤ÎSNS¤¬Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖSNS¤¬¿Ê²½¤·¤¹¤®¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Î»þÂå¤ËÌá¤í¤¦¤è¡£SNS¤òÌÈµöÀ©¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÄó°Æ¡£¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤«¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í°Ê³°¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡£ÁÇ¿Í¤¬¡£ÁÇ¿Í¤¬²¿¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤«¡Ä¡×°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¡¢¸ø³«¸å¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¡£10Æü¸ø³«¤ÎÆ°²è¤Ï15Æü¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤â½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦Éõº¿¤µ¤ì¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¡Ö°ð¤Á¤ã¤ó¡Ê°ðÅÄ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÊÆ°²è¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ÆËÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤Çºï½ü¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇSNS¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ä¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡¢SNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶ËÃ¼¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£¡ÖSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡£ÁÇ¿Í¤¬¡×¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥±¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶ËÃ¼¤ËÂç¤¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£À¨¤¯°Î¤½¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£Ä¹ÅÄ¤â¡Ö¾¾Èø¤Î¸ÀÆ°¤ÏËÍ¤Î¸ÀÆ°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï2¿Í¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÆ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎÆ¬¤Ë¥Ð¥ê¥«¥ó¤òÆþ¤ì¡Ö½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÊÖ¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡×¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£