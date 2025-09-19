元Juice＝Juiceの稲場愛香（27）が、2年ぶり5冊目の最新写真集（ワニブックス、タイトル未定、11月15日発売）を発売することが決まり19日、イメージカットを公開した。

台湾を舞台に、愛する香りをテーマにした一冊。「ジャスミン」「イランイラン」「ローズマリー」「ネロリ」「ラベンダー」などの香りを、さまざまなシチュエーション、衣装で表現している。スイートでスパイシー、ナチュラルでエキゾチックという、現在の稲場が併せ持つやわらかさと強さと大人の色気を詰め込んだという。

水着はもちろん、初めてのランジェリーにも挑戦。成長した稲場の覚悟と意志が感じられる作品となっている。

◆稲場愛香コメント

2年ぶりの写真集。年齢的にもかなり大人になってきたので、今だから見せられる、今もまだ見せられる、どちらの私も表現したいと挑みました！ しかも念願の海外ロケ。台湾についてそこまで詳しくはなかったのですが、実際行ってみるとすてきな景色がたくさん。今回は現地の方と触れ合ったり、文化を積極的に知ろうと心がけ、多くの刺激を受けたので、写真を通して私の成長が伝わるとうれしいです。

そして裏テーマは「背中！」とスタッフさんと話していたほど、背中！ 背中！ 背中！ という感じで、ひたすら大胆に背中をみせた衣装やポーズに注目してもらいたいです！（ダンスで培った背筋がとても役に立ちました笑）。

なかまなかんの皆さん！ いつも応援ありがとうございます。期待に応えられるような作品になっていることを願っています。忙しい日々の中で、ちょっと疲れてしまった時、癒やされたい時、是非何度も見返してもらって明日からも“がんばりまなかんしよう！”と思ってもらえたらうれしいですハート