◆米大リーグ ドジャース５―０フィリーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。史上６人目の２年連続５０本塁打達成から一夜明け、２試合連発の５１号ソロを放ち、３年連続本塁打王に向けてトップのシュワバーの目の前で２本差と肉薄した。直接対決となった今カードは２発の大谷に軍配。残り１０試合で逆転タイトルをハッキリと視界に捉えた。

打った瞬間だった。打球の行方を誰もが信じて疑わなかった。３点リードの８回先頭。大谷はそれまでの３打席抑えられていた左腕ルサルドのスイーパーが外寄りの甘いコースに来たところを、完璧に仕留めた。打球速度１０７・８マイル（約１７３・５キロ）、打球角度３２度、飛距離４０８フィート（約１２４・４メートル）。２試合連発の５１号ソロは美しい放物線を描き、センター右のスタンドに着弾した。

大谷とシュワバーの一騎打ちとなっている本塁打王争い。直接対決となった今カードは初戦でシュワバーが５３号を放ち、一時は４本差となった。だが、第２戦では大谷が投手としてライバルを封じ込め、打者としては２年連続５０号。そして最終戦で５１号と２発の大谷に軍配が上がった。「すごい調子のいい時期みたいなものがあんまりなく、ここまで来ている感じ」としながら、年間５４発ペース。残り１０試合（フィリーズは９試合）で２本差は十分に射程圏内と言える。 ロバーツ監督は「きっといい競争になるだろう」とニヤリ。しかし、話題がＭＶＰ争いに及ぶと「彼が打席でやっていること、マウンドでやっていることを考えれば、議論の余地なんてないよ。唯一の心配は投票者が『また翔平か』と感じてしまわないかどうか。でも、それが最も正しい選択肢なんだから」と３年連続受賞に太鼓判を押した。

この日は「小児がん啓発ナイト」として行われ、患者の子どもたちが制作した選手の似顔絵が球場内のビジョンに表示された。大谷が優しく笑う似顔絵も打席に入るたびに登場。この日最後のチャンスで夢を届けた背番号１７は、今季最長の連続試合出塁を「２２」まで伸ばした。二刀流で出場した翌日の試合では今季２本目のアーチ。体力面の不安もポストシーズンに向けて拭い去りつつある。

３連敗を阻止したド軍は同地区２位のパドレスと２ゲーム差をキープ。地区優勝マジックは１つ減らして「８」とした。最短Ｖは２１日（日本時間２２日）。チームの勝利を追い求めたその先に、大谷の逆転タイトルも見えてくる。（中村 晃大）