全世界で１億５０００万枚以上のアルバムセールスを誇る米５人組ロックバンド・エアロスミスが、１１月２１日に英ロック歌手のヤングブラッド（２８）とのコラボレーションＥＰ「Ｏｎｅ Ｍｏｒｅ Ｔｉｍｅ」を発売することが１８日、分かった。エアロにとって、アルバム「Ｍｕｓｉｃ ｆｒｏｍ Ａｎｏｔｈｅｒ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ！」（２０１２年）以来１３年ぶりの新曲リリースになる。

コラボのきっかけはヤングブラッドの楽曲「Ｈｅｌｌｏ Ｈｅａｖｅｎ，Ｈｅｌｌｏ」（２０２５年３月）の制作に、エアロスミスが参加したことから。スタジオでの強烈な化学反応により、４５歳差以上の２組が意気投合し、今作の制作へとつながった。

スティーブン・タイラー（７７）とジョー・ペリー（７５）は今月７日、ヤングブラッドと共に「ＭＴＶビデオ・ミュージック・アワード」（米ニューヨーク）内のオジー・オズボーンさん（享年７６）の追悼コーナーに出演。オジーさんの名バラード「ママ、アイム・カミング・ホーム」を披露している。

新作ＥＰには１９日配信の「Ｍｙ Ｏｎｌｙ Ａｎｇｅｌ」や「Ｐｒｏｂｌｅｍｓ」「Ｗｉｌｄ Ｗｏｍａｎ」、２０２５年仕様にリミックスされた「Ｂａｃｋ Ｉｎ Ｔｈｅ Ｓａｄｄｌｅ」（１９７６年）など全５曲を収録予定。どの楽曲もトム・ハミルトン（７３）のベースを土台に、ペリーとブラッド・ウィットフォード（７３）のギターが火花を散らし、タイラーの唯一無二の歌声とヤングブラッドのボーカルが激しく絡み合っている。ヤングブラッドは「このような形で一緒に携われることを光栄に思う。ロックンロール・ミュージックよ、永遠に。愛を込めて」と喜びをかみ締めた。

タイラーは声帯を負傷し、２４年８月にツアー引退を発表したが、メンバー個々の活動は活発化している。結成５５周年を迎え、新たな展開も期待できそうだ。

◆エアロスミス １９７３年デビュー。９３年アルバム「ゲット・ア・グリップ」が全米７００万枚、全世界１２００万枚の大ヒット。２００１年ロックの殿堂入りし、グラミー賞４度受賞。２４年８月にツアー引退を発表した。日本には１９７７年初来日。９８年洋楽アーティスト初の４大ドーム制覇。大のたい焼き好きとしても知られる。

◆ヤングブラッド 本名ドミニク・リチャード・ハリソン。１９９７年８月５日、英ドンカスター出身。２８歳。２０１７年デビュー。これまで「アイドルズ」などアルバム４作品をリリースし、３度、全英チャート１位。日本には２２年、サマーソニック出演で初来日。２３年に初の来日単独公演を成功させた。