°ð¾ì°¦¹á¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸·èÄê¡¡¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¡Öº£¤À¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢º£¤â¤Þ¤À¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤É¤Á¤é¤Î»ä¤âÉ½¸½¡×
¡¡¸µ¡Ö£Ê£õ£é£ã£å¡á£Ê£õ£é£ã£å¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Î°ð¾ì°¦¹á¤¬£±£±·î£±£µÆü¤ËÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡£µºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡Ö°¦¤¹¤ë¹á¤ê¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìºý¡£ÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÍÕ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶å份¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤«Î¹¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¤â»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿´î¤·¤¿¡£¥É¥ì¥¹¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¿åÃå¤ä½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤À¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢º£¤â¤Þ¤À¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤É¤Á¤é¤Î»ä¤âÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤ÈÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡ª¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖË»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ìþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¡¢À§Èó²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÌÀÆü¤«¤é¤â¡È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤Ê¤«¤ó¤·¤è¤¦¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£