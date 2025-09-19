SUPER EIGHT・安田章大、写真集ジャンルで1位【オリコンランキング】
SUPER EIGHT・安田章大の写真集『DOWN TO EARTH』が、週間8988部を売り上げ、9月19日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」で1位を獲得した。
【全身カット】流石です！おしゃカワ衣装で登場した安田章大
前作『安田章大写真集 「LIFE IS」』から約5年の時を経て、自身の誕生日である9月11日に発売。自身が“次なる拠点”として夢見るアメリカ西海岸・ロサンゼルスで撮影が行われた。自然に身を委ね、ギターをかき鳴らし、絵を描き、仲間たちと飲み明かす様子など、ありのままに楽しむ等身大の姿を収めている。
＜クレジット：オリコン調べ 2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日＞
＜クレジット：オリコン調べ 2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日＞