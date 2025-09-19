『あんぱん』の最終週目前に「やなせたかし作品」が急上昇 児童書TOP10に2作ランクイン【オリコンランキング】
9月19日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」では、やなせたかし氏の作品が急上昇。「アンパンマン」を生み出した、やなせたかしと暢の夫婦をモデルに描くNHK連続テレビ小説『あんぱん』の最終週を目前に、ジャンル別「児童書」のTOP10に2作がランクインした。
【画像】フジパンのアンパンマンシリーズ 全13品
6位にランクインした『やさしい ライオン』は1970年に劇場アニメとして初公開。原作・演出・美術をやなせ氏が担当し、製作を漫画家の手塚治虫氏が手掛けた。2022年10月に新装版の絵本が発行され、ドラマでの紹介に合わせて9月8日付で5位、9月15日付で3位と浮上。最新9月22日付でも週間3212部を売り上げ、3週連続TOP10入りとなった。
国民的アニメ『アンパンマン』の原点となる絵本『あんぱんまん』も2022年7月に新装版が発行。前週9月15日付でのBOOKランキング100位圏外から、最新9月22日付では週間2669部を売り上げ、86位に浮上。ジャンル別「児童書」では10位にランクインし、児童書ジャンルでは本作初のTOP10入りとなった。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年9月22日付：集計期間：2025年9月8日〜14日＞
