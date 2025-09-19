NY株式18日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均　　　46171.39（+153.07　+0.33%）
ナスダック　　　22507.55（+246.22　+1.11%）
CME日経平均先物　45690（大証終比：+470　+1.03%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9228.11（+19.74　+0.21%）
独DAX　 23674.53（+315.35　+1.35%）
仏CAC40　 7854.61（+67.63　+0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.572（+0.019）
10年債　 　4.106（+0.019）
30年債　 　4.722（+0.032）
期待インフレ率　 　2.387（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.726（+0.051）
英　国　　4.676（+0.051）
カナダ　　3.182（-0.006）
豪　州　　4.192（-0.029）
日　本　　1.597（+0.004）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.56（-0.49　-0.77%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3676.60（-41.20　-1.11%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117696.31（+2040.14　+1.76%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1740万9638（+301778　+1.76%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ