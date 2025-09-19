ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１５３ドル高 ナスダックは１．１％の大幅高
NY株式18日（NY時間14:07）（日本時間03:07）
ダウ平均 46171.39（+153.07 +0.33%）
ナスダック 22507.55（+246.22 +1.11%）
CME日経平均先物 45690（大証終比：+470 +1.03%）
欧州株式18日終値
英FT100 9228.11（+19.74 +0.21%）
独DAX 23674.53（+315.35 +1.35%）
仏CAC40 7854.61（+67.63 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.572（+0.019）
10年債 4.106（+0.019）
30年債 4.722（+0.032）
期待インフレ率 2.387（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.726（+0.051）
英 国 4.676（+0.051）
カナダ 3.182（-0.006）
豪 州 4.192（-0.029）
日 本 1.597（+0.004）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.56（-0.49 -0.77%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3676.60（-41.20 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117696.31（+2040.14 +1.76%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1740万9638（+301778 +1.76%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
