【スカッと漫画】嫌いなピーマンが「泣いている」と母親が演技…「ウエーン、ボクノコト食ベテヨ〜」に息子は？偏食の息子と母親の爆笑奮闘記【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→嫌いなピーマン、どう食べさせる？
子どもの好き嫌いで食事に頭を悩ませる親は多い。肉や魚は好きでも野菜は全く食べない偏食気味な子どもに、どうにか野菜を食べさせようと奮闘する親の姿を描いた伊東さん(@ito_44_3)の創作漫画「子育てに正解はない」を紹介する。本作は、嫌いなピーマンを食べさせようとあの手この手を使う母親の話は万バズとなった。
■偏食の息子と母親の奮闘
本作では、母親はピーマンを手に取り、残されたピーマンがかわいそうだと演技を始めるところから漫画がはじまる。「ウエーン、ボクノコト食ベテヨ〜」と、かわいらしい声で語りかける。しかし、息子は「嫌いなやつが泣いていたら、むしろ嬉しくなるんだけど」と、子どもらしからぬ正論を返してきた。困り果てた母親は、息子に食べてもらうために全く逆のアプローチを思いつくというストーリーだ。
食事の際、嫌いなピーマンを残してしまう息子。苦味のあるピーマンは、子どもが苦手な野菜として知られている。それでも何とか食べさせようと、母親は一計を案じた。伊東さんによると、この方法を特定の知識から得たわけではなく、「こういうことをしている家庭もあるかな」という想像で描いたそうだ。「今回は、オチのおもしろさを出すために、子どもにはひねくれたキャラクターになってもらいました」と、創作のポイントを明かした。
■「毎日投稿」が原動力…作者の創作活動
伊東さんは、X(旧Twitter)をメインに現在毎日投稿を目指して5コマ漫画を描く。電車で赤ちゃんが泣いた際に「うるさい！」と怒鳴られた母親の対応を描いた「強い母子」は、50万を超えるバズ漫画となり、大きな話題を呼んだ。これらバズりまくりの5コマ漫画をまとめた本を現在Kindleで無料公開中だ。社会で話題となっている問題をクスリと笑えるギャグに落とし込んだ作品をぜひ堪能してほしい。
取材協力：伊東さん(@ito_44_3)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります
子どもの好き嫌いで食事に頭を悩ませる親は多い。肉や魚は好きでも野菜は全く食べない偏食気味な子どもに、どうにか野菜を食べさせようと奮闘する親の姿を描いた伊東さん(@ito_44_3)の創作漫画「子育てに正解はない」を紹介する。本作は、嫌いなピーマンを食べさせようとあの手この手を使う母親の話は万バズとなった。
■偏食の息子と母親の奮闘
本作では、母親はピーマンを手に取り、残されたピーマンがかわいそうだと演技を始めるところから漫画がはじまる。「ウエーン、ボクノコト食ベテヨ〜」と、かわいらしい声で語りかける。しかし、息子は「嫌いなやつが泣いていたら、むしろ嬉しくなるんだけど」と、子どもらしからぬ正論を返してきた。困り果てた母親は、息子に食べてもらうために全く逆のアプローチを思いつくというストーリーだ。
■「毎日投稿」が原動力…作者の創作活動
伊東さんは、X(旧Twitter)をメインに現在毎日投稿を目指して5コマ漫画を描く。電車で赤ちゃんが泣いた際に「うるさい！」と怒鳴られた母親の対応を描いた「強い母子」は、50万を超えるバズ漫画となり、大きな話題を呼んだ。これらバズりまくりの5コマ漫画をまとめた本を現在Kindleで無料公開中だ。社会で話題となっている問題をクスリと笑えるギャグに落とし込んだ作品をぜひ堪能してほしい。
取材協力：伊東さん(@ito_44_3)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります