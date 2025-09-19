NY株式18日（NY時間13:21）（日本時間02:21）
ダウ平均　　　46216.27（+197.95　+0.43%）
ナスダック　　　22525.42（+264.09　+1.19%）
CME日経平均先物　45760（大証終比：+540　+1.18%）

欧州株式18日終値
英FT100　 9228.11（+19.74　+0.21%）
独DAX　 23674.53（+315.35　+1.35%）
仏CAC40　 7854.61（+67.63　+0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（+0.010）
10年債　 　4.101（+0.013）
30年債　 　4.715（+0.025）
期待インフレ率　 　2.370（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.726（+0.051）
英　国　　4.676（+0.051）
カナダ　　3.182（-0.006）
豪　州　　4.192（-0.029）
日　本　　1.597（+0.004）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.45（-0.60　-0.94%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3678.00（-39.80　-1.07%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117747.75（+2091.58　+1.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万0182（+309261　+1.81%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ