ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１９７ドル高 ナスダックは１．２％の大幅高
NY株式18日（NY時間13:21）（日本時間02:21）
ダウ平均 46216.27（+197.95 +0.43%）
ナスダック 22525.42（+264.09 +1.19%）
CME日経平均先物 45760（大証終比：+540 +1.18%）
欧州株式18日終値
英FT100 9228.11（+19.74 +0.21%）
独DAX 23674.53（+315.35 +1.35%）
仏CAC40 7854.61（+67.63 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.564（+0.010）
10年債 4.101（+0.013）
30年債 4.715（+0.025）
期待インフレ率 2.370（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.726（+0.051）
英 国 4.676（+0.051）
カナダ 3.182（-0.006）
豪 州 4.192（-0.029）
日 本 1.597（+0.004）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.45（-0.60 -0.94%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3678.00（-39.80 -1.07%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117747.75（+2091.58 +1.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万0182（+309261 +1.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46216.27（+197.95 +0.43%）
ナスダック 22525.42（+264.09 +1.19%）
CME日経平均先物 45760（大証終比：+540 +1.18%）
欧州株式18日終値
英FT100 9228.11（+19.74 +0.21%）
独DAX 23674.53（+315.35 +1.35%）
仏CAC40 7854.61（+67.63 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.564（+0.010）
10年債 4.101（+0.013）
30年債 4.715（+0.025）
期待インフレ率 2.370（-0.022）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.726（+0.051）
英 国 4.676（+0.051）
カナダ 3.182（-0.006）
豪 州 4.192（-0.029）
日 本 1.597（+0.004）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.45（-0.60 -0.94%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3678.00（-39.80 -1.07%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117747.75（+2091.58 +1.81%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万0182（+309261 +1.81%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ