「ドジャース５−０フィリーズ」（１７日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」で出場し、八回に２試合連発となる５１号ソロを放った。リーグトップを走るフィリーズのシュワバーに２本差に迫った。ロバーツ監督は二刀流として“復活”した背番号１７の３年連続ＭＶＰ受賞に太鼓判。チームは連敗を止め、地区優勝マジックを８に減らした。

大谷が難敵の失投を逃さなかった。３点リードの八回。ここまで３打席無安打に封じられていた左腕ルサルドの浮いたスイーパーを完璧に捉え、中堅スタンドへたたき込んだ。

地元ファンを熱狂させた確信歩きのダメ押しソロ。ルサルドとはこの打席まで対戦成績は１３打数１安打、打率・０７７。苦しんできた左腕を攻略する価値ある一発でもあった。ロバーツ監督は「序盤に捉えられなかったスイーパーをホームランにした。４度対戦できたのは良かった。今後（ポストシーズン）のための情報になる」とにこやかに話した。

本塁打王争いで一騎打ちの様相を呈しているシュワバーの目の前で２試合連発。指揮官は２本を追う展開に「いい戦いになりそうだね。私は自分の選手を信じるよ」と、逆転の３年連続タイトル奪取に期待を寄せた。

大谷は前日の試合で史上６人目の２年連続５０号＆５回無安打無失点の超人的パフォーマンスを披露した。ナ・リーグのＭＶＰ争いは、本塁打と打点で２冠を快走するシュワバーが最大のライバルと目されているが、指揮官は「今年は投打で結果を出している。圧勝。疑いの余地はない」と、３年連続タイトルに太鼓判を押した。

チームは９度目の完封勝利で連敗を止め、地区優勝マジックは８。プレーオフ進出マジックは２となった。残り１０試合。大谷がもう一段ギアを上げ、ラストスパートをかける。