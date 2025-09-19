通信業界を中心に活躍するライター4人による「スマホ会議（仮）」。今回はドコモMAXやUQ mobileといった通信キャリアのニュースを中心に話し合っていきます。

ドコモ MAXにNBAが追加

佐藤

ドコモの料金プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」で視聴できるコンテンツに、NBAが追加されることが発表されました。

佐藤

法林氏

NBAファイナルは、アマゾンと1年ごとに交代しながら、ライブ配信するみたいだね。ドコモとアマゾンで、楽天から放映権を取ってきたような形。

法林氏

石野氏

ドコモとアマゾンという、日米の大物が楽天を狙ってきた。

石野氏

石川氏

NBAよりも、まずはWBCの放映権をとるべきだったんじゃない？

石川氏

石野氏

WBCは、ネットフリックスに持っていかれましたね。

関口

ドコモ MAXについているコンテンツだと、元々DAZNがあるところに、NBAが追加されています。スポーツ関連で続いていますね。

石野氏

そうなんですよ。個人的には、スポーツはあまり見ないので、ドコモ MAXにますます惹かれなくなってしまっています。

石川氏

やっぱり、違う毛色のコンテンツを入れたほうが、広がりを感じるよね。

石野氏

ですよね。NBAより先に、dアニメストアとかがあった方が、ユーザーの幅は広がるはず。スポーツばかりだと、バランスが悪いです。

法林氏

確かに、スポーツじゃないコンテンツの組み合わせは、あった方がいいよね。

石川氏

スポーツ以外のコンテンツも取り入れるとは言っているのに、DAZN、NBAですからね。シーズンの兼ね合いもあるとは思いますが。

法林氏

サッカー視聴者からの目線で言うと、DAZNがドイツ ブンデスリーガの放映権をスカパーから取ってきた。サッカーを見るなら、DAZNとU-NEXTがあれば、ほとんど見られる状態になっています。そう言う意味ではよくなってきているけど、じゃあDAZNを見ないユーザーは、どのプランを契約するのかという課題は残っている。

ドコモ MAXは、フルで割引が適用できれば、月1GB未満のデータ使用で2398円、3GB未満なら3498円になる。つまり、DAZN単体で契約をするよりも安くなる。例えば、ソフトバンクの契約者が、DAZNを見るためにドコモ MAXの契約をするといった使い方もあるかもしれない。

関口

加入するコンテンツを選んで、ポイント還元を得られるau、U-NEXTとタッグを組んだ楽天モバイルがありますが、これらのコンテンツがいいなと思う人と、ドコモ MAXに惹かれるユーザーは属性が違う気もしますね。

石川氏

そんな中、ソフトバンクプレミアムのポイント還元対象コンテンツからは、J SPORTSが外れているんですよね。

法林氏

スカパーに番組を提供している会社が、最近軒並み調子悪そうだよね。スター・チャンネルはジャパネットが買収しているし、CSの空いたチャンネルはなぜかJ:COMが取った。

石川氏

BS松竹東急をJ:COMが買っているんですよね。J SPORTSもJ:COM系列で、もっと言えば親会社はKDDI。なので、本当はKDDIが取り扱ってもいいはずなのに、なぜか入ってこないんですよね。

法林氏

KDDIが取り扱うための布石として、ソフトバンクプレミアムから外れたのかもよ。

ソフトバンクの料金プランは値上げなしを継続か

石川氏

コンテンツが盛り上がっていますけど、ソフトバンクは料金プランをどうするんですかね。ドコモ、KDDIは値上げしていますがソフトバンクは動いていない。

法林氏

決算会見では、しばらく値上げする気はなさそうだったね。でも手数料は取る。

石野氏

ローミングは、キャンペーンという形で、慌てて無料にしていましたね。

関口

決算会見では、楽天モバイルを意識していることを強調していましたね。

法林氏

楽天モバイルを意識していないと、ワイモバイルユーザーあたりが取られてしまう可能性があるからね。はっきりと楽天モバイル対抗の発言をするのは、珍しいけど。

石川氏

楽天モバイルが参入するまでは、ソフトバンクがドコモ、KDDIを攻めていくような構図だったのが、追われる立場になっているのは、感慨深いですよね。

石野氏

ただ、キャンペーンコードでお茶を濁すとか、いい加減だなと思われてしまう部分はまだ少し残っています。今回の海外あんしん定額は、タブレットに差しているSIMでも、海外に行ったらSMSが届いて無料で使えた。確認したら、タブレットも対応しているとのことでしたけど、大々的に記載はされていないんですよね。そもそも、料金プランで本当に判定しているのかが疑問です。

法林氏

それを聞くと、パソコンで300GB使っていいみたいな売り方をする会社（KDDIの個人向け「ConnectIN」）より、毎月3GBでいいから、SIMカードを発行してくれるソフトバンクの方が、嬉しい気がする。

石野氏

しかも、海外に行けば48GB使えますからね。1000円で48GBも使えるなんて、いい会社ですよね。

石川氏

ローミングでデータ量を管理しようとすると、かなりコストがかかるみたいなので、あえて放置しているのかも。

石野氏

やろうと思ったら、相当作り込んだシステムが必要になりますよね。

石川氏

とはいえ、儲からない。

法林氏

海外で使われる分の出費よりも、ユーザーが離れていくことの方が、マイナス要素が大きいから、そこは目を瞑っているんだと思う。

石野氏

ソフトバンクの料金で言えば、「新トクするサポート＋」ですよ。これがすごいカラクリがあるんですよ。

法林氏

Pixel 10だと、1回から12回の支払いが月々1円だよね。

石野氏

そうです。以前の新トクするサポートから、端末の返却タイミングが、1年、2年と選べるようになっているんですけど、「早期利用料」とは別に、新たに「特典利用料」というものがついています。

特典利用料に2万2000円がつくので、4万円割引のハードルを超えにくくなっています。加えて、2万2000円は、次回ソフトバンクで端末の契約をすれば、割引されるキャンペーンが開催されています。これは、次回買った端末に対する割引なので、今回買った機種の割引ではないというロジック。これによって、Pixel 10の月々1円が実現しています。

法林氏

最近は、早期利用料込みの金額で表記していたりするよね。

関口

特典利用料の2万2000円は、端末契約から1年後に発生するけど、次の機種を契約するなら、丸ごと割引になるという仕組みですね。

石野氏

そうです。割引は次の機種に対するものなので、割引の規制に引っかからない。すごい仕組みですよね。

石川氏

そもそも、総務省のルールがめちゃくちゃなせいで、こんな仕組みを作ることになっている。

石野氏

とはいえ、それを超えてくるソフトバンクはすごいですよね。

法林氏

早期利用料というのは、従来の早トク利用料に該当するんだよね。

石野氏

そう、新設されています。

法林氏

だから、Pixel 10を1年で返したら、実質1万1012円になるわけだ。要するに、早トクオプションが2回発生するけど、2回目は次の端末購入で、割引になる。

石川氏

いいじゃないですか。

石野氏

あと、ソフトバンクだけメーカー主催という形で、PayPayの事前抽選がある。Pixel 10は最大2万円分のPayPayポイントが当たるので、Pixel 10を1年で返すとマイナス1万円になる可能性がある。まさかのキャッシュバック復活ですよ。

auのeSIM再発行手数料が当面無料に

法林氏

KDDIは、eSIMの再発行手数料が当面無料になったね。

前から言っていたけど、5G SAをやるのはいいけど、5G SA対応のSIMカードがどれなのかわからない状態。eSIMの再発行手数料が無料になったのは、この辺りの対応も兼ねているみたい。

石野氏

iPhoneでSIMカードが入らないモデルが出る布石でもあるんじゃないですかね。機種変更でeSIM再発行の手数料が発生していたら、クレームになり兼ねません。

石川氏

9月1日からっていうのも、その布石って感じがするよね。

石野氏

ちょうど前回のスマホ会議(仮)で、クイック転送に手数料が発生するという話題が出たんですよね。その記事が掲載された直後に、eSIMの再発行手数料無料が発表された。

石川氏

KDDIで言うと、UQ mobileの値上げは、シンプルでいいなと思いました。潔い。

石野氏

お茶を濁していた割には、普通の値上げになりましたね。

法林氏

これくらいしか、動く術がないよね。

石野氏

しかも、ミニミニプランが値上げはしたけど、容量が増えたことで逆に魅力的になっています。果たして、プラン変更の促進になりますかね。

法林氏

auの中に、ライトユーザー向けプランが、スマホミニプラン＋くらいしかないので、他キャリアにユーザーを取られるくらいなら、ミニミニプランを受け皿として、容量を増やすという判断ですかね。

石野氏

ミニミニプランは、5GB／月になって、割引が適用できれば、月額1000円ちょっとに収まる。競争力はありそうですけどね。

5GB以内に収めると考えると、現行プランのトクトクプラン2よりも、ミニミニプランの方が安くなるんですよ。低容量プランは、契約者の半数がすぐにMNPしてしまうと、松田社長は話していましたが、これは残った人に対するご褒美なのかもしれません（笑）。

法林氏

UQ mobileの料金、容量は、設定が難しいタイミングが来ている。ワイモバイルを追いかけていたけど、ワイモバイルが別の方向に行きつつあるし、楽天モバイルやahamoの対抗もしないといけない。

石川氏

販売代理店の人に話を聞いたら、前回の料金改定でUQ mobileの競争力は、かなり落ちたとのこと。迷走している状態ですよね。

石野氏

UQ mobileは、以前からそういう立ち位置になりがちですよね。

石川氏

そうだね。元々あまり定まっていなくてワイモバイル対抗をしてみたり、ahamo対抗をしてみたりと、フラフラしている。

石野氏

一時期、サブブランドとして、確固たる地位を築きかけていたのに、ahamo対抗のためのサブブランド扱いになってしまっていて、さらにPontaパスがついてよくわからないことになっています。

法林氏

auらしいカラーがないことが、UQ mobileのわかりやすさだったのに、auカラーを出しすぎている気がするよね。

石野氏

povoができたので、仕方ないのかもしれませんけどね。

石川氏

やっぱり、1つのキャリアに3つのブランドって、多くないですか？

石野氏

おっしゃる通りだと思います。

石川氏

ソフトバンクは、LINEMOを持て余しているというか、あまり個性が出せていない。KDDIは、auもpovoも突き抜けているけど、間のUQ mobileが中途半端になってしまっている。

石野氏

ドコモは、いまだにahamoを料金プランと言い張っているし。

法林氏

この前、ドコモの料金プランについて番組で解説して改めて感じたけど、結局どれだけ割引が適用できるかという話になる。割引がない料金プラン・ブランドは、最終的にahamoと比べてどうなのかという話になってしまう。

石川氏

ahamoが強すぎますよね。仮にahamoを値上げしようと思ったら、UQ mobileになるんですかね。

法林氏

ahamoはいじりようがないよね。

石川氏

そうですよね。ahamoもそうですし楽天モバイルもそうですけど、あの料金形態だと値上げはしにくいですよね。付加価値が求めらていない。

石野氏

でも、ahamoは大盛りオプションとか、ポイ活がつけられますよね。

法林氏

オプションはつけられるけど、ベースは変えられない。

石野氏

いかにオプションをつけてもらえるかですよね。

楽天モバイルのセキュリティに残る不安

石川氏

オプションは大事だけど、楽天モバイルの「最強保護」とか見ると、ちょっとどうかなって。

法林氏

どういうネーミングなんだよってね。

石野氏

セキュリティサービスに最強って言っていいんですかね。

石川氏

しかも、そもそもいらなくない？

法林氏

昔、キャリアショップでやっていた商売だよね。

石野氏

今は、OSに基本的なセキュリティ対策が組み込まれていますからね。

石川氏

iOSもAndroid OSも、素の状態で安全だといっているにもかかわらず、いまだにセキュリティソフトを売りつけている。Windowsとは違う。

石野氏

Windowsも最近はWindows Defenderで対策されていますからね。

法林氏

セキュリティサービスを売りながら、やっていることは個人情報漏洩対策とサポートくらい。そのわりには、Rakuten Linkの迷惑電話はいまだに断れない。

石野氏

しかも、楽天モバイル側から情報が流出している。

石川氏

勝手に契約されてしまう。

法林氏

ハッキングした中学生や高校生が15回線も契約できてしまう。

関口

総務省からは、相当怒られていましたね。

法林氏

しかも、報告が遅れるっていう、一番ダメなパターン。

石川氏

夏休みの宿題じゃないんだから。

石野氏

総務省から相当きつい言い方をされていましたね。報告していなかったし、セキュリティがガバガバ。

石川氏

7002回線もやられているんですよね。900万回線契約も、信じていいのかわからなくなる。

石野氏

しかも、「少なくとも」7002回線ですからね。

法林氏

楽天銀行の本人認証で、3キャリアよりもはるかに厳しい本人確認をしていると豪語していたのに、結果がこれだよ。

石野氏

ゆるすぎますよね。パスワードとIDだけでログインできるし、1回線持っていれば、本人確認なしで回線を増やせてしまう状態だった。

関口

これらが2月に把握していたのに、報告は6月になっている。

石野氏

総務省からは、「通信の秘密の漏洩」とみなされたんですよね。楽天モバイルとしてはただの情報漏洩と捉えていて、総務省との認識にズレがあった。楽天モバイルが軽くみていた。

石川氏

最強保護が必要なのは、どっちなんだ。

関口

報道発表もなかったですよね。

石野氏

新聞社にすっぱ抜かれた形ですからね。

関口

しかも、報告体制が社内で確立されていなかったと。

石野氏

会長に三木谷さん、共同CEOに鈴木さん、共同CEO兼CTOにシャラッドさん、社長に矢澤さんって、偉い人が4人もいるから、はたから見たら誰に報告すればいいのかわからないじゃないですか。

関口

発表内容を見ると、社長の矢澤さんには一報が入っているけど、共同CEOのシャラッドさんには届いていない。

法林氏

会社の体制としてダメなのはもちろんだけど、中学生や高校生に攻略されて、恥ずかしくないのかって思うよ。

石川氏

そのレベルでIDが管理されているのかという話ですよね。AIに問い合わせて、プログラムを作ったと言っていましたね。

石野氏

今時の高校生は、AIでこんなこともできるのかという驚きもありましたけどね。あと、楽天のセキュリティが緩いことは、高校生にまで知られているのかっていう。パスキー認証も入っていませんしね。

石川氏

そうやって不正に作られた回線が売られて、特殊詐欺に使われている。犯罪の温床になっている。

石野氏

一方で、ドコモみたいにセキュリティをガチガチにしてしまうと、かえって使いにくくなってしまうので、バランスが難しいですよね。dアカウントはパスキーを導入して、徐々に改善されてきていますしね。

法林氏

あと、この件に限らないけど、最近、ワンタイムパスワードを使うサービスが多すぎない？ パスキーにするならするで、もっと真剣に取り組まないと。

石野氏

パスキーはいい技術だと思うんですけど、いまいち広がりが遅いですね。通信事業者とか、グーグルやアップルといった大手は導入していますけど、裾野がなかなか広がっていません。

スマートフォンの使用時間、方法は誰がルールを作るべきか

関口

スマートフォンのニュースだと、愛知県豊明市でスマートフォンの使用は、1日2時間以内を目安とする条例案が提出されて話題になっていますね。

石野氏

条例案を出した小浮正典市長は、ほかに立候補がなくて無選挙で市長になっているんですよね。選挙という競争がないとダメだなと思ってしまいました。

石川氏

元々、朝日放送にもいた人なんですね。でも、めちゃくちゃ転職していますね。

法林氏

スマートフォンの使いすぎは考えないといけないし、端末内で使いすぎを制限する機能もあるけど、市長の主張は、「不登校の子どもが、スマートフォンを使いすぎて家から出なくなっているから、使用時間を制限したい」と。それは違うよね。

じゃあPCならいいのか、ゲーム機ならいいのかという話になる。そもそもの前提が間違っている。

石野氏

しかも、批判が高まったからか、eスポーツは時間にカウントしないとか、対象外が積み重ねられていますよね。

法林氏

この市長がわかっていないのは、スマートフォンはあくまで道具であるということ。ハマりすぎてしまうのが問題という話でしかない。

石川氏

2時間越えの映画は見られなくなるわけですからね。笑ってしまったのは、この市長がテレビのインタビューで、ご自身はどれくらいスマートフォンを使っているのかを確認したら、3時間半になっていた。

法林氏

家族でご飯を食べている時に親がずっとスマートフォンを触っているとかは、意識を変えるべきかもしれないけど、子どもの問題ではない。そもそもの話として、家族でいるときに、何をするのかという話になってくる。

最近は街中で食事をしているカップルが、お互いにずっとスマートフォンを触っているようなシーンも見かける。悪いことではないのかもしれないけど、何か考えないといけないのは事実かもしれないけどね。

関口

そもそもの話として、行政が介入することではないですよね。

石野氏

そうですよ。各家庭、各個人でやる話ですから。

石川氏

2時間の根拠もわからないですし、時間の問題ではないと思う。

関口

条例を作る前に、やるべきことはあるはずですよね。

石川氏

例えば、子どもたちがずっとLINEでやり取りをしていて、なかなか寝ないとか、他の家庭の子どもに付き合わされているとかは、学校を通してルールを作る必要が出てくるかもしれないけど、行政がやることではない。

石野氏

ただ、こういう地方自治体が増える可能性はありますよね。立候補者がいなくて、手を挙げるだけで市長になれてしまう。そういう人が、条例をポンっと出してしまえる環境は、ちょっと怖いですよね。

法林氏

自治体によっては、予算をしっかり確保してるところもあるからね。

石川氏

あと、海外では18歳以下のSNSが禁止になる国があったりするので、こういう検討は必要なのかもしれません。

法林氏

最近は、SNSも含めて簡単につながって、拘束時間が長くできてしまいすぎる。ここはサービスを提供する側も考えないといけない。

石川氏

今の子どもは、学校で周りの子たちがみんな使っているので、そこの繋がりもある上に、それ以外の繋がりも持ててしまう。うまく立ち回るのは、結構ハードルが高いのかもしれない。

法林氏

コミュニケーションの手段が多すぎるというか、子どもからすると大変だよね。

石野氏

僕の子どももやっていないのに、SNS自体は知っているんですよね。

法林氏

こっそり使っているんじゃない？

石野氏

いやいや、使えるデバイスを渡していませんから。

関口

ただ、Nintendo SwitchのYouTubeとかは、アプリから規制できないんですよね。そもそもSwitchの利用時間を規制するしかありません。

法林氏

映像は、テレビ以外のコンテンツが多すぎるから、規制しても代わりのものが出てくるだけだよね。

石川氏

それで言うと、AIを使ったショート動画ってちょっと受け付けないんですよね。規制してくれないかな。

石野氏

ちょっとおかしな方向に行っている気がしますよね。