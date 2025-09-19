サムスン電子ジャパンは、Androidタブレット「Samsung Galaxy Tab S11」を9月19日に発売する。価格は12GB＋128GBモデルが12万9030円、12GB＋256GBモデルが13万8820円、12GB＋512GBモデルが15万8180円。

本稿では、「Galaxy Tab S11」のクイックフォトレビューをお届けする。

ディスプレイは、11.0インチのDynamic AMOLED 2Xディスプレイ（2560×1600）を備えている。大きさは165.3×253.8×5.5mm、重さは469g。

外部ストレージは最大2TBのMicroSDに対応する。チップセットはMediaTekの「Dimensity 9400+」。バッテリー容量は8400mAh。

背面には1300万画素の広角カメラ、前面には1200万画素超広角カメラを備えている。

また、「Galaxy S Tab11 Ultra」と同じく新しくなったSペンが同梱されている。

主なスペック 項目 Galaxy Tab S11 カラー グレー 防水防塵 IP68 大きさ 165.3×253.8×5.5mm 重さ 469g ディスプレイ 11インチ（2560×1600）、120HzDynamic AMOLED 2X サウンド クアッドスピーカー アウトカメラ 1300万画素 インカメラ 1200万画素超広角 チップセット MediaTek Dimensity 9400+ メモリ／ストレージ 12GB＋512GB、12GB＋256GB、12GB＋128GB Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth v5.4 バッテリー 8400mAh（45W充電） ペン IP68 Sペン （BT非対応）同梱 指紋認証 ディスプレイ SIM 非対応