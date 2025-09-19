日経225先物：19日2時＝470円高、4万5690円
19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比470円高の4万5690円と急騰。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては386.57円高。出来高は1万545枚となっている。
TOPIX先物期近は3167.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45690 +470 10545
日経225mini 45690 +480 168797
TOPIX先物 3167.5 +24 13211
JPX日経400先物 28495 +215 1366
グロース指数先物 757 +2 260
東証REIT指数先物 売買不成立
