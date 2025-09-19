　19日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比470円高の4万5690円と急騰。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては386.57円高。出来高は1万545枚となっている。

　TOPIX先物期近は3167.5ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45690　　　　　+470　　　 10545
日経225mini 　　　　　　 45690　　　　　+480　　　168797
TOPIX先物 　　　　　　　3167.5　　　　　 +24　　　 13211
JPX日経400先物　　　　　 28495　　　　　+215　　　　1366
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　+2　　　　 260
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース