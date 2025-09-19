『ダンダダン』第3期制作決定 美少女は何者？なぜ怪獣の中にいたのか…その後を描く
テレビアニメ『ダンダダン』の第3期が制作されることが決定した。あわせてモモ、オカルン、ターボババアが描かれたお祝いビジュアルが公開された。
【動画】新キャラ登場！公開された『ダンダダン』最新PV
第2期最終回では、巨大大仏ロボットとみんなの能力を駆使し、宇宙怪獣を倒したモモたち。倒されたことで縮んでしまった宇宙怪獣を街中に放置することができないため、オカルンとジジでモモの家に運ぶことに。
ふと宇宙怪獣にファスナーが付いていることに気付いたオカルンがそのファスナーを下げると、中から美少女が。その美少女が起き抜けに目の前にいたオカルンにキス!? 2人がキスしたところをモモが目撃し…というところで幕を閉じた。第3期はその美少女は何者なのか、なぜ怪獣の中にいたのか…その理由が描かれる。
同作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年7月〜9月にかけて放送された。
【動画】新キャラ登場！公開された『ダンダダン』最新PV
第2期最終回では、巨大大仏ロボットとみんなの能力を駆使し、宇宙怪獣を倒したモモたち。倒されたことで縮んでしまった宇宙怪獣を街中に放置することができないため、オカルンとジジでモモの家に運ぶことに。
ふと宇宙怪獣にファスナーが付いていることに気付いたオカルンがそのファスナーを下げると、中から美少女が。その美少女が起き抜けに目の前にいたオカルンにキス!? 2人がキスしたところをモモが目撃し…というところで幕を閉じた。第3期はその美少女は何者なのか、なぜ怪獣の中にいたのか…その理由が描かれる。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1000万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年7月〜9月にかけて放送された。