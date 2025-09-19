ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は９６ドル高 ナスダックも大幅高での推移
NY株式18日（NY時間12:01）（日本時間01:01）
ダウ平均 46114.53（+96.21 +0.21%）
ナスダック 22478.68（+217.35 +0.98%）
CME日経平均先物 45745（大証終比：+525 +1.15%）
欧州株式18日GMT16:01
英FT100 9228.11（+19.74 +0.21%）
独DAX 23674.53（+315.35 +1.35%）
仏CAC40 7854.61（+67.63 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.570（+0.017）
10年債 4.118（+0.031）
30年債 4.734（+0.044）
期待インフレ率 2.404（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.726（+0.051）
英 国 4.676（+0.051）
カナダ 3.197（+0.009）
豪 州 4.192（-0.029）
日 本 1.597（+0.004）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.69（-0.36 -0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3673.10（-44.70 -1.20%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117670.81（+2014.64 +1.74%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万2926（+298126 +1.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
