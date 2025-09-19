NY株式18日（NY時間12:01）（日本時間01:01）
ダウ平均　　　46114.53（+96.21　+0.21%）
ナスダック　　　22478.68（+217.35　+0.98%）
CME日経平均先物　45745（大証終比：+525　+1.15%）

欧州株式18日GMT16:01
英FT100　 9228.11（+19.74　+0.21%）
独DAX　 23674.53（+315.35　+1.35%）
仏CAC40　 7854.61（+67.63　+0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.570（+0.017）
10年債　 　4.118（+0.031）
30年債　 　4.734（+0.044）
期待インフレ率　 　2.404（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.726（+0.051）
英　国　　4.676（+0.051）
カナダ　　3.197（+0.009）
豪　州　　4.192（-0.029）
日　本　　1.597（+0.004）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.69（-0.36　-0.56%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3673.10（-44.70　-1.20%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117670.81（+2014.64　+1.74%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万2926（+298126　+1.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ