◇セ・リーグ 阪神7―2広島（2025年9月18日 マツダ）

今や及川が阪神の頼みの綱だ。2点リードの6回2死満塁でマウンドに上がり、代打・秋山を見逃し三振。スライダー、カットボール、ストレートでストライクを取り1球も振らせずにアウトを奪った。11年中日・浅尾拓也、23年広島・島内颯太郎に並ぶセ・リーグ歴代2位の15試合連続ホールドを挙げた。

「開き直ってバッターの反応を見ながらしっかり投げ分けられて良かった。（最後の1球は）ちょっと中に入ったけど、配球で（坂本）誠志郎さんに助けられた」

優勝決定後は岩崎と石井がリフレッシュ目的で出場選手登録を外れている。その間、最も重圧がかかる場面を請け負ってきた。ホールドポイントを49（6勝43ホールド）に伸ばし、リーグ1位の巨人・大勢に1差。最優秀中継ぎも見えてきた。

「緊迫したところで投げさせてもらっている。しっかり継続していけたら」

連続ホールドのリーグ記録は05年藤川球児の17。あと2で監督に肩を並べられる。（倉世古 洋平）

○…3番手の及川（神）が1/3回を無失点に抑えてホールドを記録し、セ・リーグ2位タイの15試合連続ホールドとなった。球団記録（プロ野球記録）は、05年藤川球児の17試合。ホールドに救援勝利を合わせたホールドポイントも19試合連続まで伸ばし、藤川が05年に樹立した球団記録の20試合に王手をかけた。

○…阪神は広島戦のシーズン防御率を1・70とし、57年の1・74を68年ぶりに更新した。