敏感肌にうるおいチャージ♡Dr.Gレッドブレミッシュ美容液新発売

皮膚科医が設立した韓国No.1スキンケアブランド*¹「Dr.G」から、敏感肌向けの新作美容液「レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム」が2025年9月23日(火)全国発売。50mL・税込2,750円。ひんやりとした使用感で角質層までうるおいを届け、ナノソーム化ヒアルロン酸とCICA成分でゆらぎやすい肌をやさしく整えます。

独自成分ヒアルシカでゆらぎ肌ケア

「ヒアルシカ²」は、ナノソーム化したヒアルロン酸カプセルにCICA成分を閉じ込めたDr.G独自開発成分。角質層のすみずみまでうるおいを届け、敏感で乾燥しやすい肌をやさしく整えます。

ナイアシンアミド³も配合され、肌の水分バランスを整えることで、外的ストレスや生活習慣の変化による赤みやほてりをケア。

*¹Kantar（Worldpanel Division）によるパネル調査（2019年12月30日～2024年12月29日）に基づく、韓国におけるスキンケアカテゴリー内 浸透率No.1

*²アシアチコシド、マデカシン酸、アシアチン酸、ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na （すべて保湿・整肌成分）

*³保湿成分

マグネティックヒアルロン酸で密着＆スピード浸透

超低分子で角質層まで浸透⁴する「マグネティックヒアルロン酸³」が、肌にぴたっと密着。うるおいを逃さず長時間キープし、乾燥やゆらぎがちな敏感肌にしっかり水分をチャージします。

ひんやりとした冷感処方で、スキンケアタイムに安らぎとリフレッシュ感をプラス。50mL・税込2,750円で、毎日のケアに取り入れやすいサイズです。

*³ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

*⁴角質層まで

敏感肌を守るDr.Gで秋のうるおいチャージ♡

Dr.G「レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム」は、50mL・税込2,750円で全国発売。

ナノソーム化ヒアルロン酸とCICA成分、マグネティックヒアルロン酸³を配合し、敏感肌¹のゆらぎや赤みをやさしくケア。

ひんやりとした使い心地で、秋の乾燥やストレスによる肌トラブルも安心してうるおいチャージ♡毎日のスキンケアに取り入れ、すこやかな肌へ導きましょう♪