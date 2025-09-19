プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「たっぷり野菜のチキンスープ」 「おこわ風栗ご飯」 「豆腐の香味みそのせ」 の全3品。
たっぷり野菜のチキンスープにおこわ風栗ご飯、副菜に豆腐を添えた和献立。

【主菜】たっぷり野菜のチキンスープ
ホッと落ち着くやさしい味のスープです。

調理時間：35分
カロリー：377Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  (親子丼・チキンライス用)180g
玉ネギ  1/2個
ニンジン  1/3本 冬瓜  1/16個
シメジ  1パック サヤインゲン  6本 オリーブ油  大さじ1
塩  少々
酒  大さじ3
水  適量 塩  適量 ドライパセリ  適量

【下準備】

鶏もも肉はザルにのせ、熱湯をまわしかけて臭みを抜く。玉ネギはみじん切りにする。ニンジンは皮をむいて7〜8mmの角切りにする。

冬瓜は種とワタを切り取り、皮をむいて7〜8mmの角切りにする。シメジは石づきを切り落として裂く。サヤインゲンは両端を少し切り落とし、幅1cmに切る。

【作り方】

1. 鍋に鶏もも肉、玉ネギ、ニンジン、冬瓜、オリーブ油を入れて中火で炒め、しんなりしたら塩少々を振る。

2. 酒を加え、水適量をかぶる位まで注ぎ、煮たったら火を弱めてアクを取り、鍋に蓋をして15分蒸し煮にする。

3. シメジとサヤインゲンを加えて再び鍋に蓋をし、10分蒸し煮にする。塩適量で味を調えて器に盛り、ドライパセリを振る。

【主食】おこわ風栗ご飯
白玉粉と栗の甘露煮を使うことで、モチモチとした栗ご飯を簡単に作ることができます。

調理時間：1時間
カロリー：409Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

お米  1合
白玉粉  大さじ2
栗  (甘露煮)8個
酒  大さじ1
塩  少々
ゴマ塩  適量

【下準備】

お米は炊く30分前に水洗いし、水に浸けておく。栗は汁気をきって半分に切る。

【作り方】

1. お米は水気をきって炊飯器に入れ、白玉粉、酒、塩を加えて混ぜ合わせ、水を目盛りまで注いで炊く。

2. 栗を加えてサックリと混ぜ、茶碗によそい、ゴマ塩を振っていただく。

【副菜】豆腐の香味みそのせ
甘辛い香味みそが木綿豆腐に合います。

調理時間：10分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

木綿豆腐  2/3~1丁
＜香味みそ＞
  みりん  大さじ2
  みそ  大さじ1
  砂糖  大さじ1/2
  ショウガ汁  大さじ1
大葉  8枚

【下準備】

小鍋に＜香味みそ＞の材料を入れて混ぜ合わせ、弱めの中火にかけながら絶えず混ぜる。ゆるいトロミがついたら容器に移し、粗熱を取る。

大葉は軸を切り落とし、縦半分に切ってさらに細切りにする。

【作り方】

1. 木綿豆腐はサッと水洗いして食べやすい大きさに切り、器に盛る。＜香味みそ＞をかけ、大葉をのせる。

