たっぷり野菜のチキンスープにおこわ風栗ご飯、副菜に豆腐を添えた和献立。
【主菜】たっぷり野菜のチキンスープ
ホッと落ち着くやさしい味のスープです。
©Eレシピ
調理時間：35分
カロリー：377Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）鶏もも肉 (親子丼・チキンライス用)180g
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/3本 冬瓜 1/16個
シメジ 1パック サヤインゲン 6本 オリーブ油 大さじ1
塩 少々
酒 大さじ3
水 適量 塩 適量 ドライパセリ 適量
【下準備】鶏もも肉はザルにのせ、熱湯をまわしかけて臭みを抜く。玉ネギはみじん切りにする。ニンジンは皮をむいて7〜8mmの角切りにする。
©Eレシピ
冬瓜は種とワタを切り取り、皮をむいて7〜8mmの角切りにする。シメジは石づきを切り落として裂く。サヤインゲンは両端を少し切り落とし、幅1cmに切る。
【作り方】1. 鍋に鶏もも肉、玉ネギ、ニンジン、冬瓜、オリーブ油を入れて中火で炒め、しんなりしたら塩少々を振る。
©Eレシピ
2. 酒を加え、水適量をかぶる位まで注ぎ、煮たったら火を弱めてアクを取り、鍋に蓋をして15分蒸し煮にする。
©Eレシピ
3. シメジとサヤインゲンを加えて再び鍋に蓋をし、10分蒸し煮にする。塩適量で味を調えて器に盛り、ドライパセリを振る。
©Eレシピ
【主食】おこわ風栗ご飯
白玉粉と栗の甘露煮を使うことで、モチモチとした栗ご飯を簡単に作ることができます。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：409Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）お米 1合
白玉粉 大さじ2
栗 (甘露煮)8個
酒 大さじ1
塩 少々
ゴマ塩 適量
【下準備】お米は炊く30分前に水洗いし、水に浸けておく。栗は汁気をきって半分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. お米は水気をきって炊飯器に入れ、白玉粉、酒、塩を加えて混ぜ合わせ、水を目盛りまで注いで炊く。
©Eレシピ
2. 栗を加えてサックリと混ぜ、茶碗によそい、ゴマ塩を振っていただく。
©Eレシピ
【副菜】豆腐の香味みそのせ
甘辛い香味みそが木綿豆腐に合います。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：159Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）木綿豆腐 2/3~1丁
＜香味みそ＞
みりん 大さじ2
みそ 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
ショウガ汁 大さじ1
大葉 8枚
【下準備】小鍋に＜香味みそ＞の材料を入れて混ぜ合わせ、弱めの中火にかけながら絶えず混ぜる。ゆるいトロミがついたら容器に移し、粗熱を取る。
©Eレシピ
大葉は軸を切り落とし、縦半分に切ってさらに細切りにする。
【作り方】1. 木綿豆腐はサッと水洗いして食べやすい大きさに切り、器に盛る。＜香味みそ＞をかけ、大葉をのせる。
©Eレシピ