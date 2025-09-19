前日にＦＲＢは昨年以来の利下げを再開し、市場では今後も連続利下げを想定されている。そにような中、エコノミストからは、今後の米金利低下により、投資地図が塗り替えられるとの指摘が出ている。



ＦＲＢの利下げが進むにつれて、米国債利回りも調整され、それは相対的に海外への投資機会を生むという。米国の成長エンジンはすでに勢いを失っており、平均的な消費者が疲弊に直面。それは同時に雇用の伸び鈍化も示唆しており、米経済のマクロ環境は、ＦＲＢが金利をタイトではない水準まで引き下げる道を開くという。



成長と金利低下により、為替市場ではドルが一段と弱含む可能性が高いと述べている。



USD/JPY 148.06 EUR/USD 1.1771 GBP/USD 1.3541



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

