お願い！ 在庫残ってて、、！【ユニクロ】大人のスタメン候補♡「SALEボトムス」
コーデの鮮度UPを狙うなら、いつものボトムスを穿き替えてみては？ 美脚に見えそうなフレアパンツや、大人に似合うボタニカル柄スカートがあれば、夏から秋への季節の変わり目もおしゃれな着こなしを楽しめそう。【ユニクロ】ではどちらも現在お値下げ中。在庫があるうちにチェックしてみて。今回は@shocogram__さんのコーデも紹介するのでぜひ参考に。
脚長効果に期待大！ 上品フレアパンツ
【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）
縦横に伸びるストレッチ性を備え、洗濯後シワができにくくお手入れ楽ちんな、機能性優秀パンツ。公式サイトによると「フレアの始まる位置を高くしているのでひざ下が長く見える」のだとか。いつものワイドパンツからシフトするだけで、コーデの鮮度を上げてくれるかも。きちんと見えするので、通勤スタイルにもGOOD。ダークブラウン・ブラック・ダークグリーン・ネイビーの全4色展開です。
抜け感スタイルもフレアパンツで上品さを引き寄せる
抜け感のあるメッシュニットにフレアパンツを合わせた、大人のきれいめカジュアル。センタープレスが美脚見えを後押しし、@shocogram__さんも「とーーーってもきれいなシルエットでした」と感嘆するほど。パンツはダークグリーンを選ぶことで秋を先取り。夏→秋のスイッチコーデにぴったりです。
ボタニカル柄のティアードスカートで女性らしさをオン
【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\2,990（税込・セール価格）
オリーブカラーのボタニカル柄がプリントされたティアードスカート。シフォン素材に細かいプリーツがあしらわれていて上品な印象です。裾には切り替えが入っているので、ほどよくボリュームがプラスされるのもポイント。総柄でも派手過ぎず、ミドル世代も取り入れやすそう。裾が歩くたびに揺れて、女性らしい着こなしを楽しめる一枚です。カラーはネイビーもラインナップ。
ティアードスカートで大人の余裕漂うきれいめコーデ
涼しくなったら、ジャケットやスウェットと合わせるスタイリングも素敵かも。@shocogram__さんも「一目惚れ」したというティアードスカート。「9月も10月も？！まだまだ使えそう」とのことで、秋コーデまで活躍間違いなしかも。ネイビーのスカートに、襟付きできちんと感のある白のリブカーディガンを組み合わせれば清楚な着こなしに。季節が進めば、ジャケットやスウェットと合わせるのも素敵。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Yukie Kawase