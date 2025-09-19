お願い！ 在庫残ってて、、！【ユニクロ】大人のスタメン候補♡「SALEボトムス」

コーデの鮮度UPを狙うなら、いつものボトムスを穿き替えてみては？ 美脚に見えそうなフレアパンツや、大人に似合うボタニカル柄スカートがあれば、夏から秋への季節の変わり目もおしゃれな着こなしを楽しめそう。【ユニクロ】ではどちらも現在お値下げ中。在庫があるうちにチェックしてみて。今回は@shocogram__さんのコーデも紹介するのでぜひ参考に。

脚長効果に期待大！ 上品フレアパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,990（税込・セール価格）

縦横に伸びるストレッチ性を備え、洗濯後シワができにくくお手入れ楽ちんな、機能性優秀パンツ。公式サイトによると「フレアの始まる位置を高くしているのでひざ下が長く見える」のだとか。いつものワイドパンツからシフトするだけで、コーデの鮮度を上げてくれるかも。きちんと見えするので、通勤スタイルにもGOOD。ダークブラウン・ブラック・ダークグリーン・ネイビーの全4色展開です。

抜け感スタイルもフレアパンツで上品さを引き寄せる

抜け感のあるメッシュニットにフレアパンツを合わせた、大人のきれいめカジュアル。センタープレスが美脚見えを後押しし、@shocogram__さんも「とーーーってもきれいなシルエットでした」と感嘆するほど。パンツはダークグリーンを選ぶことで秋を先取り。夏→秋のスイッチコーデにぴったりです。

ボタニカル柄のティアードスカートで女性らしさをオン

【ユニクロ】「シフォンティアードスカート」\2,990（税込・セール価格）

オリーブカラーのボタニカル柄がプリントされたティアードスカート。シフォン素材に細かいプリーツがあしらわれていて上品な印象です。裾には切り替えが入っているので、ほどよくボリュームがプラスされるのもポイント。総柄でも派手過ぎず、ミドル世代も取り入れやすそう。裾が歩くたびに揺れて、女性らしい着こなしを楽しめる一枚です。カラーはネイビーもラインナップ。

ティアードスカートで大人の余裕漂うきれいめコーデ

涼しくなったら、ジャケットやスウェットと合わせるスタイリングも素敵かも。@shocogram__さんも「一目惚れ」したというティアードスカート。「9月も10月も？！まだまだ使えそう」とのことで、秋コーデまで活躍間違いなしかも。ネイビーのスカートに、襟付きできちんと感のある白のリブカーディガンを組み合わせれば清楚な着こなしに。季節が進めば、ジャケットやスウェットと合わせるのも素敵。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase