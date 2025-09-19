人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのはじめしゃちょー、ＨＩＫＡＫＩＮが１８日、千葉・船橋市のＬａＬａ ａｒｅｎａ ＴＯＫＹＯ―Ｂａｙでアサヒビール株式会社「未来のレモンサワー」のイベントに出席した。

普段は動画クリエイターとして活動する２人にとって、対面イベントは久しぶり。ＨＩＫＡＫＩＮは「久しぶりにこんな多くの人の前に立った。ちょっと大物アーティストになった感じ」と笑みを浮かべた。

昨年６月に首都圏、関信越エリアで発売を開始した「未来のレモンサワー」が、２４日から全国販売されることが決定。販売を記念し、この日は東京・大阪で５０００人が一斉に缶のフタを開け、一斉に乾杯の音頭を取るギネス世界記録に挑戦した。はじめしゃちょーは自身のチャンネルで目指しただるまさんが転んだ以来となる判定員に囲まれると「謎の緊張感がある。楽しく乾杯したいけど、記録の際はピリッとするかも」と語ったが、終始楽しそうにイベントを進行。ギネス世界記録も達成し、認定証を受け取ったＨＩＫＡＩＮは「真剣にやらないと（成功するか）分からない中、真剣にチャレンジしてくれてありがとう」と感謝。自身初のギネス世界記録となり「取ったことをずっと自慢します。ありがとうございました」と満面の笑みを浮かべた。