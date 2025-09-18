今夏クリスタル・パレスに加入したナイジェリア期待のFWの契約形態が判明したようだ。



ジャーナリストのポール・ブラウン氏によると、今夏ヘタフェからクリスタル・パレスにレンタル移籍した22歳のナイジェリア代表FWクリサントゥス・ウチェだが、契約には条件付きでの買取義務が付随していたという。



現在22歳のウチェは2022年にスペイン7部相当のモラロのBチームでプロキャリアをスタート。その後は5部相当の同クラブのトップチームに昇格して、3部のセウタに移籍。2024年夏にはラ・リーガのヘタフェに加入しており、スペイン7部からラ・リーガでプレイするまでに要した年月はわずかに2年。そして今夏はプレミアリーグのクリスタル・パレスに移籍しており、まさにシンデレラボーイと言えるキャリアを歩んでいる。



そんなウチェだが、契約には条件付きで買取義務が付随している模様。同氏によると、クリスタル・パレスとヘタフェはウチェが10試合先発出場した場合、2000万ユーロの買取義務が発動する契約で合意していたという。



未だクリスタル・パレスでは1試合も先発出場していないウチェ。果たしてここから序列を覆して完全移籍を勝ち取るのだろうか。

