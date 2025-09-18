ブンデスリーガ王者の守備の要として君臨するフランス代表DFは来夏の去就が注目されている。



今季も開幕からブンデスリーガ3試合で14得点と圧巻の爆発力を発揮しているバイエルン・ミュンヘン。その圧倒的な攻撃力が注目されているが、開幕3試合中2試合がクリーンシートと守備力も高い。その守備陣を支えているのがフランス代表DFダヨ・ウパメカノだ。



ウパメカノはバイエルンの守備の要として今季も開幕から3試合連続で先発出場し、クラブに欠かせない活躍をしている。そんな同選手だが、クラブとの現行契約は2026年夏まで。今季限りで契約満了となり、来夏の移籍市場ではフリーで他クラブへと移籍可能となる。





そのような状況下でウパメカノは『BILD』で自身の将来について語った模様。「バイエルンでは快適に過ごしているし、幸せだ。現在、私の代理人がバイエルンの関係者と話していることは確かだ。交渉は進行中だが、これ以上言うことはない。今後どうなるか見てみましょう」バイエルンでの居心地の良さを語ったウパメカノ。クラブと契約延長交渉は行っているようだが、果たして新契約を締結するのだろうか。