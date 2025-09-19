俳優の坂口健太郎、渡辺謙が１８日、韓国・釜山市内で開催中の第３０回釜山国際映画祭（２６日まで）のオープンシネマ部門に出品されている「盤上の向日葵」の舞台あいさつに登壇した。

芸術性に富んだ新作や国際的に評価された作品が選出されたオープンシネマ部門。ワールドプレミアにふさわしい釜山最大の座席数（約４５００席）の野外スクリーンで上映された。主演の坂口は「本当にたくさんの愛をくださってありがとうございます。うれしいです！」と流暢な韓国語で応え、渡辺も韓国語で「釜山に戻ってきました！」と力強く手を掲げた。

映画について、坂口は「とっても翻弄（ほんろう）されながらいろいろなことに巻き込まれながら、それでもしぶとく生きていく男です。すごく悲しい、切ない瞬間もあるのですが、それも謙さんと一緒に丁寧に少しずつ作った作品です」と自身の役と作品への思いを説明。渡辺はそれを受けて「僕は最後の方にちょっとしか出てません（笑）」と冗談を交えて会場を爆笑に包むと「こんなにもいい加減で嫌な役は久しぶりなので、めちゃくちゃ楽しんでやりました！」と振り返った。