GUILTY’Sからハロウィン限定クッキー登場♡おばけマシュマロとチョコづくしで楽しむ秋

直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ）」から、期間限定のハロウィンフレーバーが登場します。しっとりココア生地に、とろける生チョコとおばけマシュマロを組み合わせた、ユニークでフォトジェニックな一品。1枚960kcal超えのインパクトは、まさに“ギルティー”♡イベントの手土産やパーティーを盛り上げる特別なスイーツを、この秋ぜひ味わってみませんか？

おばけが飛び出す♡ハロウィン限定フレーバー

2025年10月1日（水）～10月31日（金）に販売される「ゴーストハロウィンナイト」（750円・税込）は、しっとりほろほろ食感のココアクッキー生地に、とろける生チョコを忍ばせた贅沢仕立て。

トップにはふんわりおばけマシュマロを飾り、見た目も味わいも“チョコづくし”。写真映えするキュートなルックスで、ハロウィン気分をさらに盛り上げます。全国のギルティーズ店舗で購入可能です。

ふじりんごの香りが広がる♡ロッテのカスタードケーキから新作登場

レギュラー＆季節限定クッキーも必見♪

【人気No.1】ココアマシュマロクッキー

価格：500円

【人気No.2】キャラメルアップルクランブル

価格：520円

【人気No.3】厚切りベーコン＆じゅわっとメイプル

価格：590円

ハニーベイクドフロマージュ

価格：560円

ギルティーズでは通年で楽しめるレギュラー商品も人気です。

さらに、この秋限定で「ごろっとスイートポテト」（590円）も登場。紅あずまペーストと紅はるかの蜜漬けを合わせた贅沢な味わいで、秋ならではのほっこり感を楽しめます。

ギフトや手土産にもぴったり♡

オリジナルギフトBOX（160円・税込）も用意されており、5枚まで詰め合わせが可能。ハロウィンや秋のプチギフトとしても喜ばれること間違いなし。

大人も子どもも楽しめる遊び心あふれるクッキーは、見て楽しい、食べて満足な“ギルティー”スイーツです。

ハロウィン気分を盛り上げる特別クッキーを♪

今年のハロウィンは、GUILTY’Sの「ゴーストハロウィンナイト」で一段と特別に♡大きなおばけマシュマロと濃厚チョコを楽しめるクッキーは、1枚で驚きと幸せを運んでくれます。

レギュラー商品や秋限定フレーバーと一緒に選べば、パーティーや手土産にもぴったり。カロリーを気にせず、“ギルティー”な美味しさをシェアして、この秋の思い出を甘く彩ってみませんか？