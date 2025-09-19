NY株式18日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　46111.75（+93.43　+0.20%）
ナスダック　　　22497.24（+235.91　+1.06%）
CME日経平均先物　45725（大証終比：+505　+1.11%）

欧州株式18日GMT15:05
英FT100　 9228.85（+20.48　+0.22%）
独DAX　 23621.30（+262.12　+1.12%）
仏CAC40　 7858.52（+71.54　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.572（+0.019）
10年債　 　4.120（+0.033）
30年債　 　4.734（+0.044）
期待インフレ率　 　2.404（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（+0.044）
英　国　　4.664（+0.039）
カナダ　　3.201（+0.013）
豪　州　　4.192（-0.029）
日　本　　1.597（+0.004）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.03（-0.02　-0.03%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3675.30（-42.50　-1.14%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117674.13（+2017.96　+1.74%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万1064（+298577　+1.74%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ