ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は９３ドル高 ナスダックは１％の大幅高
NY株式18日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 46111.75（+93.43 +0.20%）
ナスダック 22497.24（+235.91 +1.06%）
CME日経平均先物 45725（大証終比：+505 +1.11%）
欧州株式18日GMT15:05
英FT100 9228.85（+20.48 +0.22%）
独DAX 23621.30（+262.12 +1.12%）
仏CAC40 7858.52（+71.54 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.572（+0.019）
10年債 4.120（+0.033）
30年債 4.734（+0.044）
期待インフレ率 2.404（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（+0.044）
英 国 4.664（+0.039）
カナダ 3.201（+0.013）
豪 州 4.192（-0.029）
日 本 1.597（+0.004）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.03（-0.02 -0.03%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3675.30（-42.50 -1.14%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝117674.13（+2017.96 +1.74%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1741万1064（+298577 +1.74%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
