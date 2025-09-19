きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が強まる中、ポンドドルは売りが強まっている。一時１．３５３５ドルまで一気に下落し、２１日線をうかがう展開を見せている。本日の２１日線は１．３５１５ドル付近。日足ベースのローソク足は前日に長い上髭を付けて失速し、本日も陰線を示現。チャート的にはやや下値警戒感を高める兆候も出ている。



本日は英中銀が政策金利を予想通りに据え置いた。注目されていた来月からの量的引締め（ＱＴ）についても、予想通りに年７００億ポンドにペースを縮小。ベイリー総裁は根強い高インフレを警戒して、追加利下げに慎重姿勢を強調していた。ただ、全て概ね市場の予想通りだったこともあり、ポンドの反応は限定的となった。市場では、次回１１月６日のＭＰＣも据え置きとの見方が強まっている。少なくとも１１月２６日にリーブス財務相が公表する秋の予算案を確認する必要あるという。



なお、ポンド円は一時２０１円台まで上昇し年初来高値を更新していたものの、２００円台半ばに伸び悩む展開。ＮＹ時間に入ってドル円が下落しており、ポンド円も上値が重くなっているようだ。ただ、２００円台は堅持されており、上向きの流れは継続している。



GBP/USD 1.3555 GBP/JPY 200.55 EUR/GBP 0.8696



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

