優しい彼でも我慢できない！男性が本気で別れを考える「彼女の態度」
どんなに心が広い男性であっても、限界を超えれば怒りや失望を抱くもの。そして、それが積み重なると「彼女と別れよう」と本気で考えることになるでしょう。そこで今回は、男性が本気で別れを考える「彼女の態度」を紹介します。
価値観を頭ごなしに否定してくる
彼が大切にしている趣味や考え方を「意味ないよね」と切り捨てるのはNG。推し活やゲーム、サウナなど“熱量の高い趣味”を持つ男性は特に多いので、それを笑ったり軽んじたりするのは致命的です。大切なのは「理解できなくても尊重する」スタンスになります。
時間や約束を軽く扱われる
待ち合わせに毎回遅刻する、LINEで「後で返すね」と言ったまま放置…。小さなことでも積み重なると、男性は「自分は軽視されている」と感じてしまいます。仕事やプライベートで時間管理を大事にする男性ほど敏感で、「信頼できない」と結論づけられるでしょう。
SNSで地雷行動を繰り返す
SNSに他の男性との２ショットを投稿する、他の男性の投稿にだけ熱心に「いいね」やコメントを送る、逆に彼の投稿をスルーするなどは地雷行動です。さらに、彼とのツーショットを一切載せないのに他では活発に動いていると「自分は大事にされていないのでは？」と不信感を抱かれてしまいます。
彼氏をイラッとさせる行動は、実は日常の中に潜んでいます。今回挙げた行動を回避すれば、優しい彼を本気で怒らせるリスクを大幅に減らせますよ。
