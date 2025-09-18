気づいたら会計済み。男性がさりげなくスマートに見せる「本命サイン」
デートで気づいたら彼が会計を終わらせていた。そんなスマートな対応に感動したことありませんか？この男性の行動は単なる習慣ではなく“本命サイン”の可能性大。男性は本命女性に対して「格好よく見せたい」「大切にしたい」という気持ちから、支払いの仕方に気を配ります。
頼りがいのあるところをアピールしたい
支払いをスマートにさり気なく済ませるのは「自分に任せてほしい」という気持ちの表れ。特に本命女性の前では、男らしさや安心感をアピールしたいのです。
本命相手にこそスマートな行動を意識
レジ前でモタつかずに支払いを終えるのは、特別に“かっこよく見せたい”という気持ちが強い証拠。男性は友人や同僚の時より、本命女性の前での行動は丁寧になります。
金額よりも“態度”に本命度が出る
高額を出すことより「気にしないで」とさらっと言える態度にも注目しましょう。これも本命女性にだけ見せる優しさであり、気持ちがこもった行動です。
デート時の支払いの場面は男性の恋心がよく表れる瞬間。スマートに済ませようしてくれるなら、きっと誠実さと好意の表れですよ。
