ぽっこりお腹解消＆くびれ強化！１日１セット【お腹の脂肪を撃退する】簡単エクササイズ
「ぽっこりお腹が気になる」「くびれを作りたい」…そんな悩みに効果的なのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プランクからのツイスト】です。体幹を支えながら腰をひねる動きで、お腹全体のインナーマッスルを刺激。たるみを引き締めつつ代謝アップ。キュッと強調されたウエストラインに導きます。
プランクからのツイスト
（１）両手を肩の真下に着き、両脚の付け根の真下に両ひざを置いて脚を握りこぶし１個分に開く
（２）両脚を後方へ引き、つま先を立てて「プランク」の姿勢になり、ゆっくり呼吸しながら１分間キープする
▲頭、お尻・かかとを一直線にします
（３）右脚を浮かして息を吸い、息を吐きながらひざを左側に向けてお腹をねじって元の位置に戻す
（４）左脚を浮かして息を吸い、息を吐きながらひざを右側に向けてお腹をねじって元の位置に戻す
（３）、（４）のお腹をねじる動きを“１日あたり左右各10回を目標”に実践します。なお、実践時はお尻の位置を上げ過ぎたり、お尻の位置を落とし過ぎたりすると期待する効果を得られないので注意してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞