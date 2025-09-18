恋が楽しくない…。恋愛で“迷子”になる女性に共通する「特徴」
恋愛するたびに、なぜか苦しい思いをする。その背景には、自分の思考や行動パターンが関係しているかもしれません。そこで今回は、恋愛で“迷子”になる女性に共通する「特徴」を紹介します。
自己肯定感が低く自信を持てない
恋愛で迷子になる根っこには「自分に自信がない」ことがあります。自分を認められないと、相手の愛情を素直に受け取れず、不安感が増していく一方に。だからこそ、恋を楽しむためには、まず自分自身を大切にする意識が欠かせません。
嫌われるのが怖くて自分を飾りがち
気になる男性から嫌われるのが怖くて、自分を飾ってしまう…。ご機嫌取りやヨイショを重ねるうちに、自分らしさが失われるはず、そんな状態では恋愛がどんどん窮屈になってしまいます。
ネガティブ思考で男性の言動を悪い方向に解釈する
気になる男性のちょっとした言動に過敏に反応し、それを悪い方に捉えてしまうのも恋愛迷子になる女性の特徴の１つ。「愛されていないのでは？」と疑い始めると、必要以上に愛情確認したり、束縛に走ってしまうことになり、自分も苦しくなってしまいます。
もし今回挙げた特徴に当てはまると感じるなら、まずは自己肯定感を育てることが大事。本当の自分を受け入れられるようになれば、恋愛ももっと自然で心地よいものに変わっていくはずですよ。
