肌になじむ血色感で若見え！最新プチプラ×推しリップで叶える【大人の血色ヌードメイク】
秋のトレンドとして注目を集めるのが、派手すぎず落ち着いた雰囲気を演出できる「血色ヌードメイク」。ナチュラルな色みの中にほんのり血色感を仕込むことで、大人世代でも取り入れやすく、ぐっと若見えするのが魅力です。そこで今回は、新作プチプラコスメと推しリップを組み合わせた“立体感＆血色感”を叶える注目コスメを紹介します。
🌼透明感・血色感・立体感で旬の唇に格上げ。【セザンヌ】新作＆新色リップ３選
涙袋も血色ニュアンスで！３mm細芯コンシーラーで自然な立体感
血色ヌードメイクでは「引き算の美しさ」が大切。とはいえ、のっぺりした印象にならないよう、涙袋メイクで立体感をプラスしましょう。そこでおすすめが、人気のキャンメイク「アイバックコンシーラー」から2025年9月下旬に限定登場するのがローズベージュ系の限定色“04フォギーローズ”です。
▲キャンメイク「アイバックコンシーラー」 限定１色（04フォギーローズ） \715（税込）
血色感とモード感を両立した絶妙カラーで、肌トーンを選ばず自然になじみます。細芯で描きやすく、すぐにぼかすとしっかり密着してヨレにくいのも◎。涙袋をさりげなく強調することで、顔の余白が短縮され若見え効果も狙えます。
“ぷっくり×きらめき”で洒落顔に！涙袋専用シャドウの新色
涙袋用に特化した影色・マット・パール・ラメの同系色がセットになったキャンメイク「プランぷくコーデアイズNeo」からも新色が仲間入り。コンシーラーと組み合わせると、より自然に存在感のある目元を作れます。
▲キャンメイク「プランぷくコーデアイズNeo」 新色１色（N02チュチュプランぷく） \792（税込）
血色ヌードメイクは色数を抑えるぶん、物足りなさを感じがち。そんなときこそラメの出番です。既存より大粒になったラメを下まぶた中央にのせれば、ぷっくり感ときらめきで一気に洒落顔に。派手すぎない輝きが大人の目元に映え、ナチュラルメイクでも華やぎをプラスできます。
花びらのようなツヤをまとう！推しリップで仕上げる血色感
仕上げのリップは、肌の透明感を引き出すピンクブラウンを選ぶのが正解。そこでおすすめがトーンの「カラーブロッサム」の“07ピンクブラウン”です。
▲トーン「カラーブロッサム」 07ピンクブラウン レフィル ￥2,200（税込） ケース別売り ￥1,100（税込）
98％天然由来成分配合のとろけるような質感で、リップバーム並みの保湿力。軽やかなピンクブラウンは、肌なじみが良くて主張しすぎず、ヌーディな雰囲気に血色感を添えてくれます。重ね塗りしても色が沈まず、ツヤ感とこなれ感を両立できますよ。
血色感で“若見え”する大人のヌードメイクを
今回紹介した３アイテムは、いずれもナチュラルさの中に血色感をプラスできる優秀コスメばかり。のっぺり見えを回避しつつ、自然に若見えを叶えてくれるのが「血色ヌードメイク」の最大の魅力。プチプラで取り入れやすいアイテムも多いので、ぜひこの秋は新しいメイクにトライしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞