A.B.C-Zが、3ヶ月連続配信リリースの第二弾となる楽曲「すれ違う笑顔 さよならのキスを」を本日9月19日にリリースした。

今作はA.B.C-Zの人気曲を手がけてきたLEGO BIG MORLによる作詞・作曲。歴代の系譜を感じさせるJ-POPナンバーで、ミドルテンポの切ない系リバイバルラブソングだ。メンバーの歌声と表現力を堪能できる作品に仕上がっている。

同日20時にはミュージックビデオの公開も決定している。2025年初となる“サングラス”無しでの映像作品。ぜひ、チェックしてほしい。

A.B.C-Zは10月29日に9thアルバム『CRAZY ROMANTIC!』のリリース、11月からは全国ツアー＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞の開催を控えている。

◆ ◆ ◆

■LEGO BIG MORL コメント

懐かしい音に大人の余裕が孕んだ言葉が乗る。

でもそれ自体が攻めの姿勢となっている。

最近の彼らにはそんな魅力がある。

だからつい攻めた言葉を紡いでしまったり難しい曲を用意してしまう。

でも彼らはいとも簡単に自分のものにしてしまうのです。

いつも。

今回も。

◆ ◆ ◆

DIGITAL SINGLE「すれ違う笑顔 さよならのキスを」 2025.09.19 Release

URL：https://abcz.lnk.to/surekiss ・LINE MUSICキャンペーン

URL：https://abcz.ponycanyon.co.jp/news/20250918-1.html ・A.B.C-Z 3ヶ月連続配信キャンペーン

URL：https://abcz.ponycanyon.co.jp/news/20250820-1.html

9th ALBUM 『CRAZY ROMANTIC! 』

発売日：2025年10月29日(水)

予約・購入：https://abcz.lnk.to/1029_CRAZYROMANTIC_CD

商品ページ：https://abcz.ponycanyon.co.jp/discography/al/13.html

＜A.B.C-Z Concert Tour 2025 CRAZY ROMANTIC!＞

11月3日（月・祝）熊本城ホール メインホール 開演時間18:00

11月17日（月）オリックス劇場 開演時間18:00

11月18日（火）オリックス劇場 開演時間13:00/18:00

11月22日（土）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間18:30

11月23日（日・祝）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間13:30/18:30

11月24日（月・休）Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）開演時間13:00/18:00

12月8日（月）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間18:00

12月9日（火）Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 開演時間13:00/18:30