顔に出ています。男性が「惚れた女性にしか見せない表情」４つ
男性があなたのことをどう思っているのか、男性の顔を見ているだけでわかってしまうことも。
そこで今回は、男性が「惚れた女性にしか見せない表情」を紹介します。
｜常に笑顔を向けてくれる
男性は「惚れた女性に好印象を与えたい」と思っているので、笑顔を常に向けてくるでしょう。
「この人、いつも笑顔だなぁ」と思ったら、もしかすると好かれているのかもしれません。
｜遠くから見つめてくる
遠くから男性からじっと見られている感覚を体験したことありませんか？
ふと周りを見渡して視線が合いそうな男性がいたら、その男性から意識されている可能性が高いでしょう。
｜目元の表情が変わる
男性は好きな女性がいると、目を大きく見開いたり、目元の緊張が抜けて優しげになったりなど、目元の表情が変わります。
つまり、あなたを前に目元の表情が変わる場合は「あなたを意識している」という気持ちの表れ。
自然と好きという感情が目元に出てしまうのです。
｜自然と口元が緩んでしまう
男性は好きな女性を目の前にするとどうしても無意識に口元が緩んでしまう傾向があります。
それは、好きという気持ちと目の前の女性に安心感を与えたいからに他なりません。
そんな口元の表情を見ているだけでも男性の気持ちは判断しやすくなりますので、さり気なくチェックしてみてください。
男性が好きな女性にしか見せない表情を知っておくと、手に取るように男性の気持ちが見えてくるようになるはず。
ぜひ、好きな男性の表情を観察して、上手に距離を縮めていきましょうね。
🌼あなたに一途な証拠です。100％信用してOKな「男性の愛情表現」