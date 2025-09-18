京都発3ピースバンドKI_ENが4thシングル「記憶の地図」のミュージックビデオを公開した。

ミュージックビデオは、“一枚の記憶の地図を描き出す”というコンセプトのもとに制作されたもの。彼らのルーツである京都を舞台に、日常に息づく風景を“記憶のピース”として切り取り、演奏シーンと重ねた。現在、KI_ENのSNSやYouTubeではミュージックビデオ本編に加え、ショート動画シリーズも公開されている。メンバーが実際に暮らし、音楽を育んできた京都の情景の数々を見ることが可能だ。

KI_ENは11月に初のアルバムをリリースするほか、12月には東京と京都の2カ所でアルバムリリースワンマンツアーを開催する。

■＜KI_EN 初ツアー2025「奇縁ノ壱」＞

12月14日(日) 東京・TOKIO TOKYO

open18:00 / start18:30

12月21日(日) 京都・KYOTO MUSE

open18:00 / start18:30

▼チケット

前売：3,000円(税込)

当日：3,500円(税込)

前売受付期間：〜2025/9/21(日)23:59

https://w.pia.jp/t/kien-1stlivetour/

