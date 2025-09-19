18日、茨城県では各地で突風が発生し、建物の倒壊などの被害が少なくとも20件以上ありました。突風被害があったつくば市から中継です。

◇

こちらでは雨が降ったりやんだりを繰り返していて、非常に不安定な天気となっています。

こちらは突風被害のあった建物です。1階が会社の倉庫で、2階が事務所となっていましたが、1階部分がつぶれてしまっています。

倉庫の中にあった段ボールなどが外に出てしまっているのが分かります。奥を見ると、外にあった階段が曲がってしまっているのも分かります。

会社の社長に話を聞いたところ、こちらは農業資材を扱っている会社で、外に散乱している資材には新品の物も交ざっていたということです。

2階の事務所にはパソコンなども残っていますが、建物が崩れる恐れがあるため、中に入ることもできず、今後どうしたらいいのかわからないと話していました。

──周辺では他にも突風被害はありましたか？

他に建物が倒壊している場所はありませんが、当時、かなりの風が吹いていたため、この隣の建物はシャッターが風で押され、外壁も剥がれてしまったとのことです。

茨城県内では夜遅くにかけて、落雷や突風に注意が必要です。

（9月18日午後11時20分ごろ放送『news zero』より）