日向坂46松田好花、ついに“月見”デビュー 重なる“差し入れ”に驚きも「そんなことあります（笑）？」
アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、18日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深1：00）に出演。この2週間、期待を集めていた“月見”問題について語った。
【写真】“月見”デビューの喜び？ガッツポーズの松田好花
4日深夜放送の同番組内で、松田は「いろいろなチェーン店が「月見」（メニュー）をやり始めたじゃないですか？私、26歳にして、月見未経験なんですよ。なんか、今年すごくデビューしたいなっていう気持ちになっていて。マック、ロッテリア、モス、コメダ、ケンタッキーとか、私のデビュー作を決めてもらいたいな。月見初心者の私に、教えてほしい。早ければ、あした、いやきょうか、にでも実行できればと思っています」と呼びかけた。
その後、リスナーからさまざまな“月見”情報が寄せられると、松田はその度に「いいなー！きーめた！〇〇にする！」「これだね！」などと上機嫌にコメント。「こうやって楽しみを見つけていくのは、いいですよね！ちょっと、次回報告しますね！」と声を弾ませていた。
この日の放送で、松田は「月見ね！もうすっかり（笑）。恥ずかしながら。忘れてて。ここで報告するっていうのを」と切り出すと、月見問題に触れたニュースについて言及。「そんなビッグニュースじゃないですよね（笑）。ものすごい大御所の方とかがされるべきで。私が月見食べたって、別にどうでもいいでしょう」と笑い声で謙そんした。
その上で「ちゃんと食べました。（放送の）次の日にロッテリアに行って、セットで食べて。ロッテリアでした、デビュー作は。けっこう満足して、月見ってこんな感じなんだって。次の次の日かな、テレビ収録があって。終わったら、コメダ珈琲の月見バーガーを差し入れてくださって。めっちゃデカいですね。激デカ！その後に、またあったんですよ。ビアード・パパの月見シューも差し入れていただいて。そんなことあります（笑）？」と呼びかけていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
