

新CM「佐久間さんのおもてなし」篇

キャットフードブランド「懐石」のアンバサダーを務める佐久間大介（Snow Man）が出演する新CM「佐久間さんのおもてなし」篇が9月19日より公開。CMでは来店する猫様たちに合わせた「懐石」メニューを佐久間がセレクトし、心を込めておもてなしする。

【動画】「懐石」佐久間さんのおもてなし篇＆インタビュー 本CMは、2025年4月に公開した「相思相愛な時間」篇に続く第2弾。

今回は、猫様たちがぞろぞろと集う“猫様のための「懐石」レストラン”で、佐久間が店長として登場。来店する猫様たちに合わせた「懐石」メニューを佐久間がセレクトし、心を込めておもてなしする。「きみたちと過ごす時間は、自分へのごほうび。食事を通して、もっともっとお互いを好きになろう。」というメッセージの通り、猫様たちとの仲を深める佐久間の姿。

「佐久間さんのおもてなし」篇 ストーリー

舞台は、猫様たちがぞろぞろと集う“猫様のための「懐石」レストラン”。店長として登場する佐久間は、メニュー表を持ちながら『今日は何が食べたいかな？』と優しく語りかけながら、それぞれの猫様にぴったり合う「懐石」メニューを提供。『君にはレトルト』『君には、おやつだよ〜』など、愛情たっぷりのおもてなしで猫様たちを迎える。

食べている猫様たちの姿にテンションがあがる佐久間の様子は、佐久間自身の“猫様愛”を体現している。さらに今回は子ねことも共演。優しい眼差しで子ねこ用の「懐石」を差し出す佐久間や、猫様たちに囲まれて満面の笑顔で戯れる“佐久間店長”の姿は必見。

最後には猫様たちに囲まれながら、「猫様には、懐石。」のキャッチコピーで締めくくる。CM内では、「懐石 5つのごほうび」や「懐石 ごほうび」に加えて、2025年秋から展開される新商品「懐石 レトルト」、「懐石 2つのごほうび（子ねこ用）」など豊富なラインナップが登場する。

「佐久間さんのおもてなし」篇 インタビュー

――今回のCMでは“猫様のための「懐石」レストラン”で店長を務め、様々な要望の猫様に応える姿を見せていただきました。撮影で印象に残っている事や、注目ポイントがあれば教えてください。

ここにいるチャコちゃんもそうですけど、それぞれの猫ちゃんって自由なんだよなっていうのをすごい実感しましたね。そこがやっぱ猫ちゃんの良さなので、それを楽しみながら撮影できたなと思います。(チャコちゃんに対して）かわいいねぇ。――ツナちゃんシャチちゃんにご飯をあげる時間とかも佐久間さんにとってリラックスだったりごほうび時間だったりされるんですか？

朝、リビングに行くと、ゴハンくれ〜って言ってくるんですよ。その姿がかわいいなと思いますし、ツナはすごい訴えかけてくるんですけど、シャチは静かにお皿の前に座って待ってるので、ワンちゃんみたいだなと思ってます。――今回のCMでは、「懐石」から、小さいうちからおいしいご飯を食べてほしいという想いを込めた子ねこ用フードが新登場します。佐久間さんご自身がシャチ・ツナちゃんを子ねこだったときから育てていることを踏まえて、「愛猫家として子ねことの接し方のアドバイス」はありますか？

なるべく楽しいという気持ちを覚えてもらいたいというか。おもちゃは楽しいとかおやつおいしいとか。ひたむきに愛情を与えれば応えてくれる子たちなので、大切に育てるって想いが一番大事なのかなと思いますね。ブワーって試した中で今やっと「懐石」に出会って、とても食い付きいいので、本当助かりますね。――最後に、CMをご覧になる皆さんへ、「懐石」アンバサダーの佐久間さんからメッセージをお願いします。

美味しそうに食べている猫ちゃんが見たいし、色々なお家の猫ちゃんから懐石が大好きっていう声も、僕も実際に聞いたりしているので、ご飯食べるの少ないな〜とか、気になることがあったら「懐石」一度試してみてください。