Amazonにてプラモデル用工具及び塗料が特別価格で販売されている。期間はプラモデル用工具が9月25日23時59分、エアブラシ塗料が10月2日23時59分まで。

対象商品には、Goresonの「プラモデル用工具 入門ツールセット」と「スジボリ 彫刻刀 7つ刃セット」、Tplookのエアブラシ塗料9色など、プラモデルを楽しむ上で便利なアイテムがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

プラモデル用工具 入門ツールセット 14点

これからプラモデルを始める初心者にお勧めの入門用セット。ストレートタイプのピンセットや曲線型ピンセット、プラモデルニッパー、ダイヤモンドヤスリ、モデラーズナイフ、ドライバーなど、14点の基本工具が揃えられており、すぐにプラモデルや模型の制作を楽しむことができる。収納ケース付きで、細かな工具がすべて収納できる。

Tplookエアブラシ塗料 9色

優れた速乾性と高密着性で様々な素材に着色ができるエアブラシ用の塗料。1度乾くと耐水性を発揮し、重ね塗りもしやすい仕様となっている。発色が鮮やかで、色ののびも優れており、ムラなく均一に塗ることができる。凝集しにくく、割れ、剥がれと欠けが起こりにくい特性に優れている。水性で、石けん水で簡単に洗浄できる。