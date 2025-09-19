GiRLS by PEACH JOHNから、世界中で愛され続けるサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボレーションコレクションが2025年9月24日(水)より登場します。今回のラインナップは、下着3型とルームウェア1型の全4型。クラシカルでありながらガーリーなテイストを加えた特別なデザインで、ここでしか出会えない一枚となっています。キティファン必見の注目アイテムです♡

レトロ可愛い♡ブラセット&Peasyシリーズ



ドットチュールブラセット

ハローキティの魅力を詰め込んだ「ドットチュールブラセット」（\3,278）は、ワイヤー入りで自然なまるみをメイク。背中には刺繍で描かれたキティフェイスがポイントです。

サイズ：B～Eカップ(UB65/70/75)

カラー:レッド

Ｐｅａｓｙノンワイヤーブラ

また、累計41万枚突破※の人気シリーズ「Peasy」からは、ノンワイヤーブラ（\2,508）とマッチングショーツ（\1,200）が登場。

レッドを基調にしたデザインは、シアー感あるトップスのインナーにもおすすめです。

サイズ：S/M/L(カラー:レッド)

※集計期間：2020年1月29日～2025年6月20日(ショーツも含む)

GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティの特別コレクション発売

おうち時間にぴったり♪3点セット



ハローキティ ライトホイップリー3点セット

ルームウェアとして展開されるのは「ハローキティ ライトホイップリー3点セット」（\5,980）。

柔らかなモールヤーンニットを使い、カーディガン・キャミソール・ショートパンツがセットに。胸元のキティ刺繍やリボンをあしらったデザインが可愛らしく、おうち時間を華やかに彩ります。

着心地とデザイン性を兼ね備えた、癒しのルームウェアです。

サイズ：ワンサイズ(カラー：レッド)

発売日と販売店舗情報



本コレクションは2025年9月24日(水)より、ピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国店舗（一部店舗を除く）で発売されます。

取り扱いのない店舗（PJ BASIC新百合ヶ丘店・梅田店・アウトレットりんくう店・佐野店・長島店・福岡ももち店）にご注意ください。

お気に入りのデザインをぜひ手に入れてください。

特別な一枚で毎日をもっと可愛く♡



GiRLS by PEACH JOHN×ハローキティのコレクションは、特別感と実用性を兼ね備えたラインナップ。

クラシカルなデザインにガーリーな要素がプラスされ、身に着けるだけで気分を高めてくれます。毎日の下着やおうち時間をちょっと特別に演出してくれるアイテムたちは、ファンならずとも心惹かれるはず。

数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてくださいね♪