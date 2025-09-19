¡Ö¥±¥ó¥¬¥ó¥¢¥·¥å¥é ¥·ー¥º¥ó2 ¥Ñー¥È2¡×9·î12Æü¤è¤êÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡ª ·ý´êÀäÌ¿¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È´°·ë¡Ú#½©¥¢¥Ë¥á2025¡Û
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥±¥ó¥¬¥ó¥¢¥·¥å¥é Season2 Part.2¡ÊTVÊüÁ÷¡Ë¡×¤¬¡¢TOKYO MX¤Û¤«¤Ë¤Æ9·î12Æü25»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò»á¤¬¸¶ºî¡¢¤À¤í¤á¤ª¤ó»á¤¬ºî²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆ±Ì¾³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¤¬¸¶ºî¡£Season2 Part.2¤Ï2024Ç¯8·î¤«¤éNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿Æ®µ»¼Ô¤¿¤Á¤¬»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡Ö·ý´êÀäÌ¿¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÈºÇ¶¯¤ÎÆ®µ»¼Ô¡É¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥±¥ó¥¬¥ó¥¢¥·¥å¥é Season2 Part.2¡ÊTVÊüÁ÷¡Ë¡×¾ÜºÙ
¡¦ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§9·î12Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË25»þ30Ê¬～
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO MX¤Û¤«
¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®¡§Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Ø¥±¥ó¥¬¥ó¥¢¥·¥å¥é¡ÙSeason2 Part.2 ËÜPV¡Û
¡Ö·ý´ê»Å¹ç¡×¤½¤ì¤Ïµð³Û¤ÎÍø±×¤òÅÒ¤±¡¢¸Û¤Ã¤¿Æ®µ»¼Ô¤Î»Å¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·è¤á¤ë´ë¶ÈÆ±»Î¤ÎÂåÍýÀïÁè¡£
£µ£¶ºÐ¤Î¤·¤¬¤Ê¤¤¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¦»³²¼°ìÉ×¤Ï¡¢Ææ¤ÎÆ®µ»¼Ô¡¦½½µ´¼Ø²¦ÇÏ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·ý´ê»Å¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¶â¡¢Ì¿¡¢²ÈÂ²¡Ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢å«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯£²¿Í¡£¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î´ë¶È¤ÈÆ®µ»¼Ô¤ò·è¤á¤ë¡Ö·ý´êÀäÌ¿¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê――!?
(C) 2023 ¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò,¤À¤í¤á¤ª¤ó,¾®³Ø´Û¡¿·ý´ê²ñ£²