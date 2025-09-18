◆ソフトバンク3―2日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクはベンチの早めの決断、切り替えが大きかった。立ち上がりから不安定だった大関に、3回無死一、二塁で見切りをつけての継投策。前回に続いて調子が悪かった大関は別として、ここから試合終了までの流れは、ほぼイメージ通りに運んだはずだ。

3回は2番手の松本晴がよく踏ん張った。あそこで試合が崩れるのを防いだからこそ、ベンチも継投で終盤勝負に持ち込むプランを実行できた。4回には1点を勝ち越されたが、これは許容範囲。その後の木村とヘルナンデスが無失点に抑えたのも大きかった。

7回からは1点ビハインドながら、勝ちパターンの藤井と松本裕を投入。『この試合を絶対に取る』というベンチの決意が表れていた。打線も8回に経験が浅い3番手の古林を攻略し、栗原の一発から逆転に成功。9回を抑えの杉山で締める展開にもっていけた。

逆に日本ハムは継投のタイミングがやや狂った印象だ。7回は先発の北山が7番からの下位打線に1死一、二塁とされて交代。2番手の上原がしのいだが、本来は北山が7回を投げきった後、8回に左腕の上原を左打者が続く上位打線に当てたかったのではないか。

ソフトバンクは栗原の活躍も大きかった。8回の同点ソロは球が速い古林の真っすぐ一本に絞り、初球を見事に捉えた。2回2死満塁ではレイエスの三遊間の痛烈なゴロを横っ跳びでさばくファインプレー。続く郡司が3安打と好調だっただけに、抜けていれば大量失点の可能性もあった。

日本ハムとの直接対決を制して、優勝マジックは7になった。先発陣を引っ張ってきた大関やモイネロにややへばりが見えているだけに、20日からの9連戦を前に一気に二つ減らせたのは大きい。4三振した近藤の状態など気になる面もあるが、ソフトバンクが有利になったのは間違いない。